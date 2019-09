Mondragón conquista el Buesa Arena

El vitoriano Buesa Arena se volvió este sábado un poco más guipuzcoano y navarro con la visita de los numerosos responsables de las empresas y cooperativas de la Corporación Mondragón. Además de Iñigo Ucín, presidente del consejo general de Mondragón y Javier Goienetxea, presidente del Congreso de Mondragón, otros muchos miembros del grupo empresarial no quisieron perderse el gran espectáculo 'Humanity at Music'. No faltaron Mikel Larrea ni Agustín Markaide, secretario general y presidente de Eroski respectivamente, Txomin García, presidente de Laboral Kutxa, Iñaki Gabilondo, director gerente de Ulma, Bittor Arrizabalaga y otros vicepresidentes de Mondragón como Juan Ángel García de la división de Equipamiento, Peio Rodríguez, Oskar Goitia o José Luis Lizarbe, de Construcción.

El lehendakari Iñigo Urkullu también disfrutó de la banda sonora del cooperativismo en compañía de su esposa Lucía Arieta-Araunabeña. Numerosos consejeros como María San José, Bingen Zupiria o Sonia Pérez no faltaron al acto, tampoco la presidenta del Parlamento vasco Bakartxo Tejería. El diputado general de Álava Ramiro González se dejó ver en compañía de la teniente y diputada de Desarrollo Económico Pilar García de Salazar, otros diputados como José Antonio Galera y Emilio Sola y Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria y las concejalas Ana Oregui e Itziar Gonzalo.

Otros alcaldes de municipios muy vinculados a la Corporación Mondragón también se acercaron a la capital alavesa. Fue el caso de María Ubarretxena y Anuska Ezkurra, alcaldesa y concejala de Mondragón, y Jesús Arrizubieta, alcalde de Tafalla. Este último llegó acompañado de Aitor Aspe, presidente de Fagor Ederlan, y Olga Jauregui, pero no fueron los únicos navarros en escuchar las letras de Jon Sarasua. Manuel Alberdi, consejero de Desarrollo Económico de Navarra, visitó el territorio alavés junto a María Antonia Rodríguez, directora de la Fundación Baluarte y Javier Lacunza, director de Nicdo.

Otros miembros de cooperativas y personas vinculadas a la Corporación que se deleitaron con la música de Fernando Velázquez fueron Ander Bilbao, presidente de Batz y su esposa Eider Madariaga, Alberto y Jose Mari Gorroñogoitia, hermanos del recientemente fallecido Alfonso Gorroñogoitia, uno de los últimos fundadores de Mondragón, e Iñigo Albizuri, director de relaciones institucionales de Mondragón. Gustavo Antoñana, gerente de Condesa, también atendió a las ocho piezas del concierto al igual que Pablo López, del Foro de Marcas, Juana Casilimas, de IBM, Cristina López de Luzuriaga e Inma Riera, de la Cámara de Comercio de España.

Los responsables de traducir en obra de arte el espíritu de la Corporación Mondragón también se dejaron ver por la zona VIP de 'Humanity at Music', entre ellos Jon Maya, director de la compañía Kukai Dantza, el compositor Fernando Velázquez o Josu Cámara, director de escena.

En buena compañía

Otras muchas personas vinculadas a la cooperativa vivieron esta experiencia única en compañía de sus amigos, familiares y seres queridos. Llegaron desde localidades de provincias limítrofes como Durango y la comarca del Alto Deba. Arantzazu Mondragón, directora de una oficina de Laboral Kutxa, compartió la tarde con su hermana Agurtzane, Jon Pérez, de Ikerlan, y el joven Unax Mondragón. La administrativa de la misma entidad bancaria Berna Azpirotz asistió junto a Jokin, Consuelo y Josetxo Goldazarena. Por su parte Susana Arrubal, técnico en Fagor Automoción, acudió en compañía de Iñaki Vélez, Edurne Eguia y Begoña Bodas.