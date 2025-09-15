Los mojones, la alubiada, la subida a la cruz... la romería que despide el verano en Vitoria Miles de personas ya disfrutan de una fiesta marcada este año por el asilvestrado estado de las campas por la huelga de los jardineros

Ania Ibañez Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:54

Los romeros ya han comenzado a llegar a las campas de Olárizu pese a su estado crecido y seco para despedir el verano a lo grande, acercándose a los distintos puestos para hacer las compras típicas de esta tradicional fecha: las rosquillas de anís, las tartas de queso y puede que algún que otro embutido.

La cita ineludible para muchos es la alubiada popular, que este año ha transcurrido sin problemas pese a la huelga de jardineros, exceptuando la costilla, que no ha llegado a tiempo. «El jueves nos transmitieron que no había problema, pero imagino que no les habrá dado tiempo a traerla quizás por el estado de la campa», ha trasladado Bernabé Santidrián, presidente de Boilur. «La huelga ha hecho daño, que es lo que tenía que hacer, porque están en todo su derecho», ha recalcado mientras ultimaba las siete cacerolas humeantes de alubias pintas alavesas.

A unos metros de allí la cola para las raciones gratis aumentaba por momentos. Rosa Castillo y sus amigas se encontraban las primeras tras más de una hora haciendo cola. «Venimos todos los años, el anterior ya estuvimos las primeras», ha rememorado, «Es una pena que las campas se encuentren así, es imposible sentarse… Pero cogeremos algún banco que haya aquí cerca», han comentado durante la espera, que se ha atrasado.

Otros han optado por los puestos de comida como el «famoso» 'Txustarra'. «Tiene los mejores pintxos de champiñón», ha descrito Lola Colmenero y Ramona Rodríguez, que celebraban la subida a Olarizu con el sabroso bocado y una «sidra fresquita». ¿El secreto de los champiñones? «Los pongo con mucho mucho cariño», ha revelado el dueño de Txustarra, quien no paraba de atender a clientes a hora punta de la comida, «el champi lo que tiene es mucho cariño y amor».

Recorrido por los mojones

Como manda la centenaria tradición, la fiesta ha comenzado con el recorrido de la Corporación Municipal por los mojones que delimitan Vitoria. A las 8 de la mañana representantes de las principales fuerzas con representación en el Ayuntamiento de Vitoria han partido desde la Plaza de España encabezados por la alcaldesa Maider Etxebarria, quien ha animado a los ciudadanos a «acercarse a las campas a disfrutar de un día muy bonito que nos llena de recuerdos de cuando eramos niños».

Ataviados con sus mejores galas deportivas, los representantes políticos se han montado en distintos 4x4 para dar comienzo a una caminata que este año es de 9,9 kilómetros, comenzando por Ullibarri de los Olleros y acabando en Gardélegui tras alcanzar el punto más alto de Vitoria, la cima del Pagogan, con 1.029 metros de altitud.