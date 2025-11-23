Un Misionero de la Caridad de Madre Teresa habla por primera vez en Vitoria El Hermano Rubén Florencio Sánchez, perteneciente a la orden fundada por la santa de Calcuta y que hoy está presente en más de 130 países, ofrecerá su testimonio este próximo miércoles en el Aula San Pablo de la capital alavesa

Sara López de Pariza Domingo, 23 de noviembre 2025

«No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor». Esta célebre frase de Madre Teresa de Calcuta resume el espíritu que mueve la vida y la misión del Hermano Rubén Florencio Sánchez, religioso azkoitiarra y miembro de los Hermanos Misioneros de la Caridad, congregación fundada por la santa de los pobres.

Este próximo miércoles, 26 de noviembre, a las 18.30 horas, el Aula San Pablo de Vitoria acogerá su charla titulada 'Calcuta en el corazón. La espiritualidad de Madre Teresa', organizada por la Diócesis de Vitoria. En este encuentro, Rubén Florencio compartirá su testimonio de fe, servicio y esperanza desde su experiencia misionera en países como Madagascar, Perú o Colombia, donde ha vivido, literalmente, el Evangelio entre los más pobres entre los pobres.

Allí, en los barrios más humildes, descubrió que –como decía Madre Teresa– «la pobreza más terrible es la soledad y el sentimiento de no ser amado». Por eso, a lo largo de su vida, ha buscado transmitir alegría y ternura a quienes más sufren. Sus herramientas: el arte, el humor y el circo. En el barrio 13 de Noviembre de Medellín fundó el grupo Los Titirtrastros, con el que jóvenes en riesgo de exclusión encontraron una nueva manera de mirar la vida, transformando su dolor en creatividad y esperanza.