El Mirador: Tres décadas de complicidad

Lunes, 20 de octubre 2025

Para conmemorar sus tres décadas de existencia, Down Araba ha diseñado cerca de una veintena de actividades a lo largo de este año. Y la guinda la puso una gala muy especial que tuvo lugar en el Palacio de Villa Suso. El grupo de danza creativa de la asociación, integrado por jóvenes que inauguraron la cita con un desfile animado y muy aplaudido, cautivó a la audiencia. Mariaje Ariznabarreta es la profesora que se encargó de instruir a los y las voluntarias. Pronto, Ana Pérez y Josu Pedruzo subieron al escenario para presentar la fiesta de cumpleaños. El primero en dirigirse al público fue el presidente del colectivo, Javier Aguirreurreta, que anunció que, antes de acabar este ejercicio, aún queda la publicación del calendario 2026, una chocolatada para celebrar el Día de la Discapacidad y la celebración del Día del Voluntariado el 5 de diciembre.

La consejera vasca de Bienestar, Nerea Melgosa; el diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran; la concejala de Cooperación al Desarrollo, Ana López de Uralde; la directora foral de Innovación, Nuria Pascual; y la directora de Fundación Vital Fundazioa, Arantxa Ibáñez de Opacua, no faltaron a la concurrida convocatoria en la que se homenajeó a Isabel Orbe, la psiquiatra alavesa especializada en el estudio del síndrome de Down que presta su nombre a la agrupación, y a Felipe Ibarrarán, uno de los fundadores de la institución, que nació en 1994 cuando un grupo de padres y madres vitorianos decidieron unirse preocupados por el futuro de sus hijos e hijas con síndrome de Down.

Disfrutaron del entretenido y emotivo encuentro asistentes como Eider Murgoitio, Estíbaliz Moral, Txema Pedruzo, Daniel Aguirreurreta, Esti Vélez, Ane Arenaza, Marta Benito, Maitane Pancorbo, Ana Ibisate, Santiago Argote, Aritz Gurruchaga, Pilar Tellería, Blanca Sáenz de Ocáriz, Blas García, Isaura Regueiro, Josu Izuskitza, Ismael Calleja, Kontxi Rodríguez, Toño Municio, Ángel Vélez de Mendizabal, Rosa María Guevara, Teresa García, Marisa Arín y Antonio Benito, entre otros.