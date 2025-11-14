El Mirador: La solidaridad se viste de gala

Joseba Fiestras Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:00 Comenta Compartir

Un año más, Álava volvió a demostrar que la solidaridad también sabe vestirse de gala. La cena anual benéfica de Contra el Cáncer reunió a cientos de personas bajo un mismo techo y un mismo propósito: transformar un menú extraordinario en apoyo, investigación y esperanza. La presidenta de la asociación, Miren Bilbao, saludó a la audiencia arropada por el vicepresidente, Gorka Orive, y la gerente, Mónica Moreno. El consejero vasco de Turismo, Javier Hurtado, no faltó a la cita, lo mismo que la presidenta de las Juntas Generales, Irma Basterra; el diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran; el concejal del mismo área, Jon Armentia; la edil de Espacio Público, Beatriz Artolazábal, o la subdelegada del Gobierno, Mar Dabán.

Entre brindis, conversaciones que sanan y gestos que suman, la velada se convirtió en un recordatorio de que, cuando una comunidad se une, ningún diagnóstico camina solo. La directora vasca de Atención Sociosanitaria, Mamen Álvarez, y la responsable de Apoyos para la Vida Plena del Departamento de Bienestar, Marian Olabarrieta, coincidieron en la cita con representantes institucionales del PP como Iñaki García Calvo o Laura Garrido, o Rocío Vitero, de EH Bildu. Se sumaron a la fiesta el director de Kutxabank Álava, Axier Urresti; Ainhoa Berasaluce, Ixone Fernández de Labastida y Estíbaliz Bengoetxea, de la EHU; la presidenta de Cruz Roja en el País Vasco, Estíbaliz Arnaiz; el de la entidad en Álava, Jesús Cantero; la directora de EL CORREO en Álava, Zuriñe Ortiz de Latierro; la rectora de la Universidad Euneiz, Eva Eguiguren, a quien acompañaba el vicerrector, Aitor Coca; Onofre Vicente, de Grupo Xabide; Iñaki Nubla, responsable de Konfekoop; el director de El Corte Inglés de Vitoria, Carlos Lago; Alberto Rafael, Edurne Errasti y Eric Ortiz de Urbina, de Pádel Norte; Marian García Fidalgo e Ignacio Garitano, de Bioaraba; Enrique Vares, María Hidalgo, José Guinea, Laura Tomás y Arantza Tomás, de la OSI Araba; el director de Michelin Vitoria, David Udakiola, con miembros de su equipo como María Zabaleta, Aingeru Beobide, Beatriz Sánchez, David Martínez de Ilarduya, Iván Rodríguez, Ana Pastor, José Luis González y Eduardo Vigalondo; el director de Gasteiz Courier, Ramón Martín, o la presidenta de la Federación de Centros Regionales de Álava, Mónica Calvo.

Durante la velada se habló de los proyectos que Contra el Cáncer Álava desarrollará en los próximos meses, destacando la importancia de ampliar los servicios de acompañamiento psicológico, reforzar los programas de detección precoz y apoyar nuevas líneas de investigación oncológica. Los y las grandes protagonistas de la cena fueron los voluntarios y voluntarias, así como las entidades colaboradoras, cuya labor resulta esencial para mantener la red de apoyo que la organización ofrece en la provincia. Pablo Larrabide y Marta Fernández, de la junta directiva conversaron con socias como Verónica Fernández, Maite Galdos, Pilar Rodríguez, Esperanza Eguíluz o Rosa Rodríguez charlaron con Naiara Ormazábal y Arantza Peña, de Izan Iñurri; Carmen Jiménez, de Maite Ta Bizi; Zuriñe Blasco, de Adelprise, o Jesús Vázquez, de la Asociación Alavesa de Laringectomizados.

No faltaron la gerente de Gasteiz On, Patricia García; Óscar Valdivielso y Patricia Sanz, de El Boulevard; Íñigo Area, de La Peña Vitoriana; la notaria Blanca Palacios, o la presidenta de Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, Milagros López de Ocáriz; entre muchos otros. La concurrencia brindó por el futuro de una agrupación que cuida y previene la salud de la ciudadanía.