José Antonio Arberas, Eloy González Gavilán, Asun Gorospe, Jesús Moraza y Karlos Aguirre.

José Antonio Arberas, Eloy González Gavilán, Asun Gorospe, Jesús Moraza y Karlos Aguirre. El Correo
Vida social

El Mirador: Un recorrido brillante y emotivo

Celedones de Oro presenta el 'Urrezko' número 17, la historia del galardón y los premiados desde 1962, obra del txistulari 'Txapi'

Joseba Fiestras

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:29

Comenta

Una vez al año, la ciudad se viste con sus mejores galas para aplaudir a quienes han dejado huella en la vida vitoriana. No hay alfombra roja pero sí un brillo especial: el de un reconocimiento nacido de la gente y para la gente que combina orgullo, cercanía y un punto de emoción que solo aquí sabemos dar. Celedones de Oro es ya una entidad que no para de actuar en favor de la cultura alavesa con actividades variadas. Con el objetivo de plasmar su historia en papel, la institución edita desde hace años su revista 'Urrezko', cuyo número 17 repasa a los y las galardonadas con la estatuilla dorada desde 1962.

El presidente de Celedones de Oro, Josemari Velez de Mendizabal, dio la bienvenida a la audiencia que acudió a uno de los salones del Circulo Vitoriano para arropar la presentación del volumen. Eduardo Valle condujo el acto en el que participaron la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, y el autor de los textos, José Mari Bastida, 'Txapi', que ha realizado una estupenda labor de recopilación y depuración de información.

Con el paso del tiempo, el premio fue dejando de ser un acto meramente institucional para convertirse en un símbolo afectivo de la ciudad, un homenaje a quienes contribuyen a su vida cultural, social o festiva. Desde José Luis Isasi a Begoña Divar, muchos nombres jalonan la honorable lista. Varios de ellos arroparon la presentación. Javier Sedano, Asun Gorospe, Sor Aurora Herrera, Jesús Moraza, Mikel Delika y Ricardo Sáez de Heredia, entre otros, poseen la brillante distinción. Participaron en la amena reunión junto a asistentes como José Antonio Arberas, de Slow Food Araba; el cineasta Eloy González Gavilán; la exconsejera de Educación Anjeles Iztueta; la filóloga Elena Martínez de Madina; la abadesa de la Cofradía de la Virgen Blanca, Blanca Aguillo; Zuriñe Sedano, Javier Irazábal, Txaro García, Estíbaliz Delgado, Mariajo Ochoa, Elena Sedano, José Ramón Ortiz de Landaluce y Eugenio Ogueta, entre otros. 

