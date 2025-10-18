El Mirador: Cuando la realidad no basta

Joseba Fiestras Sábado, 18 de octubre 2025, 00:21 Comenta Compartir

A veces, la realidad se vuelve insuficiente, y entonces el arte la desafía. El hiperrealismo llega a Vitoria para confundir al ojo y despertar la emoción: pinceles que parecen cámaras o rostros detenidos en un instante que podría ser el nuestro. El proyecto Ménsula, una iniciativa impulsada por la Asociación Sociocultural Inspirarte en colaboración con el Vittoria Bar, se dedica este año al movimiento artístico. Así, la ciudad se convierte en un espejo preciso y poético donde la frontera entre lo real y lo pintado se desvanece. El pintor y doctor en Bellas Artes Miguel Ángel Salgado es el protagonista de la última muestra que se presentaba en el gastrobar del Alto de Armentia. Hasta allí se desplazaban para apoyarle en la inauguración un grupo de personas relevantes del mundo cultural y empresarial de Álava.

Salgado ha elegido para la ocasión tres obras ambientadas en el paisaje de Armentia con mujeres reales situadas en un escenario natural tan emblemático. Se trata de un entorno directamente relacionado con la ubicación del local de copas anfitrión. «La obra del pintor conecta de este modo con el paisaje, la identidad y la memoria de este espacio singular», afirmaba Marijo Lojo Escalante, una de las impulsoras de la experiencia que también ilustra las paredes del lugar con sus pinturas.

Elena Sierra, Dalmacio Martín, Charo Pérez, Bernardo Ferreira, Lucas Prados, Blanca Abajo Alda, Luis Bolao, Kerarta Ruíz de Miguel, Roxana Herrera, Armando Flores, Javier de Reparaz, Mila Angulo, Michel Martínez Vela, Elena Vicente o Natxo Bustamante, entre otros, se acercaron al estreno de un pintor «que gusta buscar en el interior algo que poder recrear a través de lo que ven en el exterior», según apunta el propio Salgado. Su obra pictórica se enmarca dentro de lo que se conoce como figuración porque sus pinturas plasman escenarios verosímiles, aunque no concretos ni completamente reales.