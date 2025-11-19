El Mirador: Una noche de reconocimientos

Joseba Fiestras Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:10 Comenta Compartir

La entrega de los XXII Premios Aenkomer al Comercio y Servicios reunió anoche a lo más granado de ambos sectores. El Gran Hotel Lakua acogió la gala presentada por Zorione Erezuma en la que se rindió tributo a diferentes proyectos. El presidente y la directora gerente de Aenkomar, Jon Aspuru y Edurne Parro, dieron la bienvenida a la audiencia antes de ceder el micrófono al diputado general, Ramiro González, y a la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria. A continuación, Luis Daniel Bernal, director de zona Araba de Laboral Kutxa, entregó el Premio al Comercio Orientado al Turista, que recayó merecidamente en Guereñu Dendak. Mikel López de Guereñu agradeció el honor. El galardón al Relevo Empresarial fue para Plaza Amurrio y el de Innovación, para Nina Life Stiling.

La cita recompensó el trabajo bien hecho. Así, la distinción Euskarari Sustapenari recaló en Florida Merkatua y el de Comercio Tradicional Rural reconoció a la pescadería María Eugenia Arrandegia. La trayectoria empresarial de Jesús Carnicero fue aplaudida por el público y sus familiares Carmen Apellániz, Eugenio y Estíbaliz Galarreta, Ander Carnicero y Aimar Insagurbe.

Tras un homenaje al Mercado de Abastos, llegó el turno de los VII Premios a la Dinamización urbana y comercial. Ricardo Sáez de Heredia, La Noche de las Velas y Fernando Soto fueron los agraciados en esta ocasión. Felicitaron a los y las triunfadoras la presidenta de las Juntas Generales de Álava, Irma Basterra; la subdelegada del Gobierno, Mar Dabán; las diputadas de Turismo, Cristina González, y Cultura, Ana del Val; los alcaldes de Amurrio, Txerra Molinuevo, y Llodio, Ainize Gastaka; el presidente de Euskomer, Iñaki Vivanco, las concejalas de Promoción Económica, María Nanclares, y Espacio Público, Beatriz Artolazábal; el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzábal; la edil de EH Bildu Aitziber Salazar; miembros del consejo de dirección de Aenkomer como Nekane Reyes, Ángel Lamelas, Víctor Quintas, Ana Jorge Baz, Laura Mendizábal y Agustina Gómez; Gorka Nevado, de Eternian Estilistas; el presidente de Boilur, Bernabé Santidrián; y la gerente de Gasteiz On, Patricia García, entre muchos otros.