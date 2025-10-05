El Mirador: Otra mirada al paso del tiempo

Joseba Fiestras Domingo, 5 de octubre 2025, 01:21 Comenta Compartir

Envejecer no es solo cuestión de años, sino de cómo elige cada cual recorrerlos. En 'El cambio en cien palabras', Fernando Jáuregui invita a mirar el paso del tiempo desde una óptica distinta: la de la salud como aliada y no como obstáculo. El escritor acudió a Vitoria para charlar con Eduardo Anitua sobre su obra, y lejos de los discursos pesimistas sobre el envejecimiento, la pareja propuso un diálogo breve y directo, donde cada palabra era una chispa que iluminaba la importancia de cuidarse para vivir mejor. Así lo entendieron asistentes a la convocatoria como Toñi de la Iglesia, Rufino Gutiérrez, José Pérez, Patxi Aguirrezábal o Juana Mari Díaz que no quisieron perderse la concurrida cita.

La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa acogía el encuentro que descubría que el verdadero secreto no está en detener el reloj, sino en aprender a darle sentido. La Fundación Eduardo Anitua proponía una reunión saludable en la que participaron amigos como el director de Estrategia de BTI Biotechnology Institute, Juan Carlos Flores; el responsable financiero del mismo laboratorio, Aureliano Vicente; el de Comunicación, Carlos Cummings; o el ingeniero de Biomecánica Luis Saracho.

Jáuregui desgranaba su volumen, un libro reportajeado, investigado y escrito pensando en 2050 y en cómo será la vida a mediados de este siglo. El autor dedica el texto a las generaciones jóvenes, sobre todo a la «generación Z de la futura Leonor I», que aún está a tiempo de sacar provecho de las recomendaciones que un centenar de expertos ofrecen en el ejemplar cuyo título alternativo, comentaba el periodista, «podría haber sido 'La felicidad está a dos décadas y media y hay que buscarla desde ya'». Aplaudieron sus palabras amigos y amigas de la lectura como Rosa Martín, Inés Benito, Jacinto Cabrera, Raúl López de Armentia o Iñaki Casas.

Toda una vida dominada por el ansia de entender el futuro. Y con su último libro, Jáuregui busca investigar los nuevos caminos de la información y de la vida, lo mismo que con su foro 'Periodismo 2030', con el que ha recorrido toda España varias veces. El investigador y catedrático de Farmacia Gorka Orive tampoco faltó.

