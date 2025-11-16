El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Mirador: Mezcla de identidades

Fotos: Igor Martín

La Federación de Centros Regionales de Álava ha celebrado su 40 aniversario por todo lo alto en la casa de Andalucía

Ania Ibañez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:23

Comenta

No todos los días se cumplen cuatro décadas de trabajo y dedicación. Es por eso que la Federación de Centros Regionales de Álava celebró ayer por todo lo alto su cumpleaños con una fiesta que ha sido una demostración de diversidad, cultura y convivencia. Los que fueron chupineros de La Blanca en 2024 han querido honorar especialmente a todos aquellos que dejaron sus pueblos y sus vidas atrás para buscar una nueva vida en el territorio.

De su viaje nacieron los distintos centros que hoy en día dotan a Álava de la cultura, costumbres, música y gastronomía de distintas regiones a través de los doce centros que componen la Federación, ocho de ellos en Vitoria y cuatro en Llodio. Un punto de encuentro y convivencia donde se unen distintas tradiciones creando una rica mezcla de identidades.

El acto también ha querido honrar a distintos representantes institucionales por su apoyo. La presidenta de la Federación, Mónica Calvo, ha entregado el galardón honorífico Santiago Emigrante a la alcaldesa Maider Etxebarria, a la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico Nerea Melgosa, a la primera teniente de diputada general Cristina González, a la subdelegada de Gobierno Mar Dabán y a Blanca Aguillo, presidenta de la Cofradía de la Virgen Blanca. También han homenajeado con un galardón al presidente honorífico de la Federación Víctor García Caso.

No faltó el toque musical a la cita, de la mano del diverso grupo compuesto por Ada Bier, Carolina Font Usart, Nuria Casals, Manu Bendala, Eli Zaldua y Nicolás Billar, que cantaron en diferentes idiomas al son de la trikitixa para amenizar la noche.

No se perdieron la cita los socios del Centro Gallego José Calvo, Benigna Rojo, las hermanas Delfina, Carmen y Mari Fernández, Censo Reboredo, Alberto Manero, Isabel Prieto, Pedro Sequeiros y Estrella Traseira.

