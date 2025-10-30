El Mirador: Con las emociones a flor de piel

Joseba Fiestras Jueves, 30 de octubre 2025, 00:22 Comenta Compartir

Cada nuevo aniversario de la Coronación de la Virgen Blanca reúne a sus cofrades para recordar como se merece a la patrona de la capital alavesa. Algunos que lo vivieron en su día, como Fernando López de Luzuriaga, músico organista, rememoraba aquel domingo luminoso del 17 de ctubre de 1954, donde como miembro de la Escolanía de Tiples del Conservatorio Jesús Guridi, bajo la dirección de Dimas Sotés, participó activamente en los actos del recordado acontecimiento.

Las celebraciones de este año arrancaoron con dos extraordinarios conciertos de la Banda Municipal de Música dirigida por el maestro Luis Orduña, con la Coral Manuel Iradier que lideran Estitxu Delgado y Leire Betolaza. Un lleno absoluto en la Catedral de Santa María marcó ambos recitales y a este éxito se sumó la celebración de los 25 años del Museo de los Faroles con un rosario de las Madres Dominicas, en el que participó el Coro Vicente Garcia que dirige Maite Vicuña. También tuvo lugar la asamblea ordinaria de la cofradía presidida por la abadesa Blanca Aguillo, que finalizó con una misa en la parroquia de San Miguel y el tradicional chocolate con kotxotxos que el cofrade y gran pastelero Luis López de Sosoaga elaboró con cariño y dedicación.

No faltaron a las citas el músico Tomás San Miguel, a quien acompañaba su hermana Silvia San Miguel, reconocida pianista; miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía como Luis Tamayo, Toñi Moreno, Conchi Olano, Marta Basabea, Jesús García Morketxo, Josetxu Ortiz de Zárate, e Iciar Ortiz de Urbina; el abad emérito, Ricardo Sáez de Heredia; el deán de la Catedral, José Miguel Lucas; la consejera vasca de Bienestar, Nerea Melgosa; la presidenta de las Juntas Generales, Irma Basterra; la diputada de Equilibrio Territorial, Laura Pérez Borinaga; las concejalas de Espacio Público, Beatriz Artolazábal; Deportes, Ana López de Uralde; y Cultura, Sonia Díaz de Corcuera; los ediles populares Iñaki García Calvo y Marta Alaña; el director de la Fundación Catedral Santa María, Jon Lasa; José Ramón Marín, de la Cofradía San Prudencio; y la abadesa de la Cofradía de Nuestra Señora de Estíbaliz, Teresa Martín, entre otros.