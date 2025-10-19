El Mirador: Entre diseños y viajes imposibles

Joseba Fiestras Domingo, 19 de octubre 2025, 00:11 Comenta Compartir

Entre barricas y bóvedas, el vino se convierte en arte. Las bodegas del siglo XXI ya no solo fermentan uvas, fermentan ideas. Y arquitectos de todo el mundo reinterpretan la tradición vitivinícola con espacios que mezclan acero y piedra, luz y silencio, historia y vanguardia. En cada rincón, el diseño busca lo mismo que el vino en su copa: equilibrio, carácter y emoción. No es de extrañar que la delegación en Álava del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-navarro centre las V Jornadas Creación en 'Arquitectura y vino'. Y en este contexto brindaron la conferencia del arquitecto portugués José Manuel Carvalho Araújo, ganador del concurso internacional para el diseño de las sedes de EDA Drinks & Wine Campus en Laguardia y la capital alavesa. Elisa Ucar, directora del citado campus, presentó la ponencia, titulada 'Compromises' y aprovechó para avanzar que las obras de estos edificios comenzarán antes de que acabe el año.

Carvalho acudió a Vitoria acompañado de buena parte de su equipo, procedente de la ciudad portuguesa de Braga, entre los que se encontraban sus hijos José y Hugo, Amadeu Clasen, que amenizó la velada pinchando música; y el arquitecto Joel Moniz.

Paco Valderrama moderó un coloquio en el que participaron profesionales como la navarra Maite Apezteguía o el alavés Jorge Ibarrondo. El presidente del COAVN Álava, Pablo Ortiz de Zárate, estuvo arropado por miembros de su junta como Pepe Martínez, Gorka Beitia, Javier Crespo, Raquel López de Calle, Edurne Ochoa de Alda y Fernando Martínez Hinojal, entre muchos otros.

Por otro lado, Pangea celebró la inauguración de su nueva Travel Store con una velada repleta de música, cóctel y espíritu viajero que reunió a más de un centenar de invitados en el Txoko del Círculo Vitoriano. Durante la presentación, Patxi Huélamo,CEO de Book&Road Travel, y José Miguel Cordero, director general de Pangea Vitoria, dirigieron unas palabras a los presentes, subrayando la importancia de este nuevo punto de encuentro con los viajeros locales. Aplaudieron sus palabras Ignacio Manrique, Miguel Garcés, Jesús E chevarría, Juanan Compañón y Patxi Cortázar, entre otros.