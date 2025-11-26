El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ignacio Díez, Eduardo Miranda, Carmen Rodríguez, Marta Quintana, Alberto López de Ocáriz, María Dolores Huete, José Delpón y Gregorio Mediavilla.

Vida social

El Mirador: Detrás de las batas blancas

El Colegio de Médicos de Álava celebra su encuentro anual y la entrega del Premio a la Investigación al instituto Bioaraba

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:43

Comenta

No es una simple asamblea ni un encuentro formal de bata blanca y discursos previsibles. La reunión anual del Ilustre Colegio de Médicos de Álava es, en realidad, el momento en el que la élite sanitaria local se mira al espejo, repasa lo vivido, celebra lo logrado y se hace las preguntas difíciles que no siempre caben en una consulta. Su presidente, Kepa Urigoitia, repasó el curso antes de invitar al escenario a la nueva junta directiva formada por Miguel Gutiérrez, Gregorio Mediavilla, Alberto López de Ocáriz, Anais Cruz, José Delpón, Ignacio Díez, Marta Quintana, Mari Carmen Rodríguez, José Miguel Samaniego y María Jesús Serna. No faltó un homenaje a las doctoras que dejan el comité, Eugenia Campo y Carmen Castellano, que recibieron el cariño de sus compañeros.

Tras el reconocimiento a quienes llevan 25 años colegiados y a los honoríficos, llegó el turno de entregar el Premio a la Investigación, que este año recayó en Bioaraba. El adjunto a la dirección científica en el Instituto de Investigación Sanitaria del centro, Ignacio Garitano, recogió el trofeo arropado por compañeros y compañeras como María Ángeles García, Estíbaliz Orruño, Gorka Orive y María Ángeles García Fidalgo, entre otros.

La Medalla de Oro de ICOMA recompensó la trayectoria del doctor Tomás Cobo en reconocimiento a su relevante y meritoria labor como presidente de la Organización Médica Colegial y por su contribución a la dignificación y defensa de la profesión médica a nivel nacional e internacional. Cobo no asistió al encuentro, pero envió un vídeo agradeciendo el gesto.

El grupo Algara Dantza Taldea amenizó la gala, lo mismo que Ane Arteche y Haizea Muñoz, que cosecharon aplausos con su actuación musical. No faltaron la diputada de Equilibrio Territorial, Laura Pérez Borinaga; la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Álava, Milagros López de Ocáriz; Joseba Atxotegi y Cosme Naveda, del Colegio de Médicos de Vizcaya, y asistentes como Camila Bautista, José Errasti, Ignacio Balerdi, Armando Valbuena y Chelo Rincón, entre otros.

