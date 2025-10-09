El Mirador: Un curioso sonido que sabe a gloria

Joseba Fiestras Jueves, 9 de octubre 2025, 00:08 Comenta Compartir

Hay un espectáculo que huele a mar y hace salivar a cualquiera. El ronqueo de atún rojo que organiza Don Producto y Tú desde hace once años congrega en el restaurante alavés a amantes de la gastronomía que disfrutan de un ritual único que sigue dejando con la boca abierta a la audiencia. Una noche increíble, llena de sabor y buen ambiente fomentada por el 'alma mater' del local anfitrión, Javier Sáenz, que saludó efusivamente al consejero vasco de Turismo, Javier Hurtado, y a la diputada de la misma área, Cristina González.

El pescado en su máxima expresión protagonizó una velada fuera de serie y con una banda sonora de lo más original, el sonido que produce el rozamiento del cuchillo con el espinazo del atún salvaje. Aprovechando el concurrido y sabroso encuentro, el restaurante gasteiztarra entrega, desde hace una década, los galardones Don Producto. El primer homenajeado de la cita fue Fernando Salamero, exdirector general Financiero de Bodegas Marqués de Riscal –pertenece a una de las familias propietarias de la centenaria casa– y ex presidente del Consejo Regulador Rioja.

Natural de Elciego, el profesional del vino acumula una amplia experiencia en el oficio y recibió el homenaje «por su puesta en valor del producto», manifestaban en la reunión. Aplaudieron el momento asistentes como Julen Domínguez, Claudio Argiolas, Endika Beltrán de Guevara, Maider de Olano, Diego Grima, Regulo Concha, Patricia Concha o Antonio Bonet.

El segundo distinguido de la quedada culinaria fue el célebre crítico gastronómico Rafael García Santos, premiado por su labor por la divulgación de la cultura del sabor y el arte del buen comer. Es uno de los grandes referentes del periodismo referido a la gloria del paladar e impulsor, a la vez, de la mayor revolución acaecida en la cocina española en el último siglo. No faltaron la concejala de Promoción Económica, María Nanclares; la subdelegada del Gobierno, Mar Dabán; César Antón, de Autos Antón; José Manuel Zumaquero, gerente de Don Producto y Tú; Daniel Laespada, Asunción Zárate, Txema Esposito, Blanca Martínez, María José Garrot, Juan Villar o Aitor Oyar, entre otros.