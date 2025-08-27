El Ministerio entierra la línea de Forestalia hacia Álava por La Rioja y pone en jaque tres proyectos del tendido navarro

Suma y sigue. El Ministerio para la Transición Ecológica vuelve a endosar nuevos reveses a los planes de Forestalia en Álava. El boletín oficial del ... territorio publica este miércoles hasta cuatro 'noes' de la cartera de la ministra Sara Aagesen a solicitudes de la empresa de energías renovables vinculados a iniciativas que necesitan de autopistas de alta tensión hasta Vitoria.

Procedentes de instalaciones de Aragón, hay dos grandes tendidos sobre la mesa de Forestalia. Un proyecto llegaría a Júndiz desde Tauste a través de La Rioja y otro alcanzaría la capital alavesa cruzando Navarra. Sobre el trazado riojano, fuentes ministeriales ya confirmaron a EL CORREO en primavera el final del proyecto una vez Forestalia desistió de él.

Ahora lo que avanzó este periódico se oficializa en los boletines. El Ministerio para la Transición Ecológica publica este miércoles el archivo definitivo del parque Providentia. Un documento que no sólo certifica la muerte de la central fotovoltaica, sino de algunas infraestructuras claves para transportar la energía hasta Vitoria (algún pequeño tramo del tendido y varias subestaciones) desde Aragón.

El 27 de junio, antes de aprobar definitivamente el archivo del expediente, el Ministerio concedió a Forestalia un trámite de audiencia. En él la compañía, pese a manifestar varios 'peros' sobre pasos previos, «manifiesta su voluntad de no continuar con la tramitación del expediente», según la resolución de Transición Ecológica.

En paralelo a este fin del proyecto -que sólo podría resurgir mediante un recurso ante la Secretaría de Estado de Energía a lo largo del próximo mes-, el Ministerio también deniega los permisos administrativos a tres parques eólicos aragoneses, cuya energía sería evacuada a la red eléctrica a través de la línea de alta tensión navarra.

Tres plantas en Navarra

Se trata de las centrales Amikiri, Kairi y Kodama. Inicialmente estos equipamientos se tramitaban de forma conjunta con todos los parques que iban a verter su energía a través de la autopista eléctrica que venía desde la comunidad vecina, pero el Ministerio impuso la retirada de estos proyectos para conceder los permisos medioambientales. Todas estas instalaciones, además, habían perdido en diciembre de 2023, los permisos de conexión a la red eléctrica, lo que complicaba todavía más que prosperasen.

Para evitar que todo el proyecto navarro quede tumbado, Forestalia decidió segregar a cada uno de estos parques en expedientes separados que tenían muy complicado prosperar. Ahora el Ministerio niega uno de los primeros pasos burocráticos a estas tres plantas -la autorización administrativa previa- con el visto bueno de la propia Forestalia, que ha manifestado «conformidad» en las audiencias con el Ministerio antes de que Madrid tumbase las iniciativas.