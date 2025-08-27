El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Torres de alta tensión E. C.

El Ministerio entierra la línea de Forestalia hacia Álava por La Rioja y pone en jaque tres proyectos del tendido navarro

Transición Ecológica archiva un parque con subestaciones de la autopista riojana y deniega permisos a centrales navarras con la conformidad de la promotora de renovables

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:09

Suma y sigue. El Ministerio para la Transición Ecológica vuelve a endosar nuevos reveses a los planes de Forestalia en Álava. El boletín oficial del ... territorio publica este miércoles hasta cuatro 'noes' de la cartera de la ministra Sara Aagesen a solicitudes de la empresa de energías renovables vinculados a iniciativas que necesitan de autopistas de alta tensión hasta Vitoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

