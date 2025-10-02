El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los molinos se instalarán en Elburgo y Vitoria E. C.

El miniparque eólico entre Elburgo y Vitoria supera el primer trámite burocrático

El proyecto Cluster Gamarra VIII-IX pasa con éxito la fase de competencia y se prepara para los exámenes medioambientales

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:08

Comenta

El miniparque eólico de Elburgo supera el primer trámite. El Departamento de Industria ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ... la resolución que deja a la central Cluster Gamarra VIII-IX camino de la evaluación medioambiental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Quién es el artista que abarrotará la plaza de los Fueros de Vitoria este sábado?
  2. 2

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  3. 3

    Pillado tras destrozar la luna de un bar de Vitoria para forzar una máquina recreativa
  4. 4

    Bronca del juez a un condenado en Vitoria: «Ir de fiesta con navaja no soluciona problemas, los provoca»
  5. 5

    Los jardineros de Vitoria amenazan con una huelga de hambre si no hay un acuerdo este jueves
  6. 6

    Bronca del juez a un condenado en Vitoria: «Ir de fiesta con navaja no soluciona problemas, los provoca»
  7. 7

    Ramiro González: «Es necesario determinar por qué ninguna institución intervino en Bernedo»
  8. 8

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  9. 9 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  10. 10

    Detienen a un repartidor en Vitoria por «agresión sexual» a una clienta a la que llevó un paquete

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El miniparque eólico entre Elburgo y Vitoria supera el primer trámite burocrático

El miniparque eólico entre Elburgo y Vitoria supera el primer trámite burocrático