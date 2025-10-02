El miniparque eólico entre Elburgo y Vitoria supera el primer trámite burocrático
El proyecto Cluster Gamarra VIII-IX pasa con éxito la fase de competencia y se prepara para los exámenes medioambientales
Jueves, 2 de octubre 2025, 11:08
El miniparque eólico de Elburgo supera el primer trámite. El Departamento de Industria ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ... la resolución que deja a la central Cluster Gamarra VIII-IX camino de la evaluación medioambiental.
El proyecto, con apenas dos aerogeneradores y menos de diez megavatios de potencia, ha superado ya el primer paso del largo camino burocrático que recorren todos los proyectos renovables en Euskadi. Se trata del conocido como trámite de competencia, una primera fase en la que Lakua da un tiempo a otras empresas renovables para presentar alternativas a los proyectos presentados ante Industria.
Habitualmente, las empresas 'green' no pugnan entre ellas por colocar molinos o placas en Álava, pero sí que pasa en casos puntuales. Iberdrola, por ejemplo, dejó a la sevillana Enigma Green Power sin 25 megavatios eólicos y lanzó su gran plan para repotenciar y renovar Badaia: un proyecto faraónico de 117 millones que servirá para poner sobre la sierra alavesa los molinos más potentes de Euskadi, tal y como avanzó EL CORREO.
En el caso de este pequeño equipamiento, sin embargo, el grupo aragonés Premier no ha encontrado obstáculos. Ninguna otra empresa ha rivalizado por este complejo y, por tanto, toca ahora empezar todo el recorrido normativo. La promotora del parque cuenta ahora con seis meses para pedir la autorización administrativa previa y puede ya empezar a tramitar los permisos ambientales, el filtro más exigente para los proyectos renovables.
