El mildiu y el pedrisco apuntan ya hacia una cosecha incluso más corta que la de 2024

Alberto Gil Lunes, 14 de julio 2025, 01:10

La de 2024 fue la cosecha más corta del siglo, con 276 millones de kilos de uva, y todo parece apuntar a que la de ... 2025 puede ser todavía más escasa. De «tormenta perfecta». Así califica Pepe Hidalgo, enólogo y consultor vitivinícola en Rioja y varias zonas del país, lo que está sucediendo este campaña: «El mayor problema es que esto aún no ha acabado. Lo del mildiu es terrible y, no porque no estuviéramos avisados, pero es que la incidencia está siendo brutal y va pasando de una zona a otra del país prácticamente sin control».

Hidalgo explica que «comenzó en Jerez, donde lógicamente no tienen experiencia, y en gran parte se ha llevado por delante la cosecha en cifras muy importantes». «Luego paso a Rueda -continúa-, donde se habla de pérdidas de uva de hasta el 50% y, un poco más adelante, entró aquí por La Rioja Baja, luego pasó a La Rioja Alta y Rioja Alavesa, y ahora está ya también en Ribera del Duero». Hidalgo, aunque por ahora es imposible de cuantificar, tiene claro que la merma en Rioja también será muy importante: «Partimos de una mala floración, hay parcelas en las que los racimos están totalmente comidos por el hongo y hay viñas, y son muchas, tocadas en mayor o menor medida con la piedra. La dana de este fin de semana va a reactivar las enfermedades y, además del mildiu, cuidado con el oídio». «Sin duda -agrega- es una 'tormenta perfecta' y va a pasar una factura notable sobre la cosecha final, pero el problema es que aún no hemos acabado». En cuanto a la calidad, el enólogo distingue: «El mildiu quita cantidad no calidad, pero las viñas tocadas por pedrisco es muy probable que acaben con botrytis, y eso no es calidad». En Rioja Alavesa, sobre todo en las zonas bajas, la incidencia de mildiu es tremenda. El tormentón del viernes activará el hongo que este año es voraz: «El mildiu sigue ahí, muy intenso en Elciego y lo de este fin de semana puede ser la puntilla», explica Francisco Hurtado de Amézaga, veterano director técnico de Marqués de Riscal. La bodega, con buena parte de su viñedo en ecológico, terminó el jueves de echar la novena mano preventiva ante el anuncio del paso de la dana. Noticia relacionada Al menos el 20% del viñedo está dañado por piedra a la espera de las incidencias de la dana del viernes Hurtado de Amézaga señala que «hay viticultores que llevan hasta once tratamientos» y, con más de 50 vendimias a sus espaldas, asegura no recordar algo así: «En el 2020, que fue difícil, hubo un momento en que la presión del hongo paró, pero ahora es echar una mano de protección, viene una tormenta y hay que empezar con otra». «No he visto nada igual, y en Rueda estamos viviendo lo mismo», lamenta. El enólogo tiene claro que «va a haber una merma más que notable de cosecha, incluso hay viñedos totalmente arrasados porque sus propietarios se descuidaron, llegaron tarde o porque no han podido más». «Sí, creo que habrá menos uva incluso que el año pasado». Hurtado de Amézaga indica que «estoy convencido de que, después de todo el agua que ha caído este fin de semana, el nerviosismo entre las bodegas va a ser mucho mayor». Mirando daños En pueblos como Villabuena se desbordó el río Herrera y en otros como Leza, Samaniego o Baños se superaron con creces los 50 litros. Javier San Pedro (Bodegas Javier San Pedro Ortega) repasaba daños ayer por la mañana en Laguardia: «Mucho viñedo tocado por el pedrisco, cuyo impacto no es brutal pero sí extendido por gran parte del municipio». «Eso es muy malo porque tú puedes seleccionar racimos pero no granos, y hay muchas viñas picadas». Cabizbajo por el tremendo año, en el exterior de su bodega, en la zona alta de Laguardia, midió 55 litros en 50 minutos: «Eso va a dificultar tratar pero, como sea, entraremos mañana -por hoy- en las viñas porque el mildiu va a reaparecer con mucha fuerza». Bodegas Muga fue de las primeras en poner el cascabel al gato garantizando precios de al menos un euro el kilo de uva tinta (90 céntimos el de blanca) para uvas sanas a sus proveedores: «Sí, nosotros seguimos comprando a nuevos agricultores, aunque también es cierto que, a pesar de todo, sigue habiendo uvas sin contratos», explica Isaac Muga, director de Viticultura de la casa. «Tengo claro -continúa- que va a faltar uva, creo que va a a haber menos que el año pasado, pero sigue habiendo poca 'alegría' para comprar porque sigue habiendo vino sin vender en muchas bodegas, aunque supongo que poco a poco irá entrando el nerviosismo». «El mildiu ya ha hecho más que la vendimia en verde por su cuenta, aunque, si de aquí tenemos un tiempo normal que nos respete, creo que todavía podemos tener buena uva, aunque poca, con una vendimia selectiva, que es lo que necesitamos como sea en general en Rioja». «El año es de sufrimiento continuo para los viticultores y nosotros intentaremos ayudar en lo posible a los nuestros».

