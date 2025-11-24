Mikel Santiago: «Me gusta divertirme con mis personajes» El escritor vizcaíno ha charlado sobre su última novela, 'La chica del lago', con los suscriptores de EL CORREO

I. M. Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:39 Comenta Compartir

Mikel Santiago (Portugalete, 1975) ha presentado este lunes en el Aula de Cultura su última obra, 'La chica del lago' (Ediciones B), a la venta desde el 11 de noviembre. Antes se ha pasado por la sala de eventos de EL CORREO para departir con los suscriptores del periódico, que se han mostrado muy participativos en una amena charla de literatura y vida.

Han hablado, principalmente, de la novela, ambientada en un pantano de nombre ficticio, Urkizu, que está inspirado en el de Ullibarri, del que el propio Santiago guardaba un grato recuerdo de su infancia. Cuando volvió a visitarlo, ya de adulto, le pareció el escenario idóneo para desarrollar su última historia. Y el nuevo nombre le salió cuando visitaba el bar Urbaster para tomar sus cafés.

Usa habitualmente nombres en euskera, «pero tienen que ser fáciles de leer y de pronunciar porque no escribo solo para gente que sabe euskera». Urkizu, reconoce, es un lugar más inquietante que Ullibarri, que «es muy calmado». Allí se desarrolla este thriller protagonizado por una mujer que responde al arquetipo de escritora tipo Agatha Cristie. Aunque en su proceso creativo los personajes evolucionan a lo largo de toda la novela. «Dan muchos giros».

«Yo no escribo solo por dinero, me gusta la llamada del juego, divertirme con los personajes», explica. Los protagonistas no están absolutamente pensados desde el principio, sino que se van desarrolllando con la propia escritura. Un misterio, como el telón de fondo de sus novelas. Interrogado sobre sobre la posibilidad de adentrarse en otro género narrativo, Mikel Santiago tiene claro que éste, llegado el momento, será el de terror. No en vano, en una entrevista concedida a EL CORREO, confesó su gran admiración por Stephen King.