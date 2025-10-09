Mercedes Vitoria prepara los nuevos modelos de combustión para mayo de 2028

Mercedes empieza a dibujar el futuro de la planta de Vitoria una vez empiece la producción de los nuevos modelos eléctricos en 2026. Después del ... estreno de un vehículo que ha motivado una inversión milmillonaria, tocará preparar la producción de las nuevas unidades de combustión mediante la plataforma VAN.CA, que llegará para relanzar a la multinacional en ese segmento. Aunque todavía no hay comunicaciones oficiales, fuentes consultadas por EL CORREO confirmaron que Mercedes trabaja con la previsión de empezar a fabricar esas unidades de gasolina en Vitoria a partir de mayo de 2028.

La multinacional da así otro paso más en el despliegue de una instalación clave para el futuro. Para fabricar este modelo, tal y como avanzó este periódico, se usarán la antigua nave de Fagor. El gigante alemán rubricó con Merlin un acuerdo para alquilar este equipamiento industrial y ganar más de 100.000 metros cuadrados en los que se ubicarán las líneas de Montaje Bruto, las responsables del armazón del vehículo, que pronto se empezarán a acondicionar para esta nueva actividad. La fecha de producción en mayo de 2028 es, con todo, una previsión susceptible de ser modificada, ya que en algún momento incluso se llegó a barajar la posibilidad de que esta plataforma llegase para finales de 2027.

¿Cómo serán estos nuevos modelos? Todavía se sabe poco. Estamos lejos de ver prototipos camuflados como sí ha ocurrido ya con las furgonetas eléctricas, que incluso han posado en la Avenida de Los Huetos para el grupo de la estrella. Lo que hasta ahora ha revelado Mercedes es que las futuras unidades de combustión compartirán el 70% de sus componentes con la nueva plataforma 'full-electric', en línea con esa apuesta por ser capaz de alternar la fabricación de eléctricos con los de gasolina. «Tenemos que ser flexibles para producir coches de combustión hoy y eléctricos mañana. Y así poder responder a la demanda del mercado», ilustró hace unos meses el director de la planta alavesa, Bernd Krottmayer, en las páginas de este periódico.

Los fabricantes quieren estirar el veto de la Unión Europea a los coches de gasolina más allá de 2035

Estos modelos de gasolina, 'a priori', sólo tendrían siete años de vida útil en las plantas de Mercedes, porque, de momento, la Unión Europea sigue en el escenario de no producir modelos con combustibles fósiles más allá de 2035. Sin embargo, los fabricantes europeos están moviendo ficha para que esto no sea así. La primera de todas, de hecho, es la propia Mercedes. «Tenemos que hacer una revisión de la realidad. De lo contrario vamos de cabeza contra un muro», alertó a finales de agosto Ola Källenius. El CEO del grupo teutón fue así de contundente preguntado en relación al riesgo de colapso de la industria automovilística europea si se mantiene el veto a la comercialización de motores de combustión a partir de 2035.

El gesto de Källenius ha sido secundado por toda la industria automovilística del continente. La patronal de todos los fabricantes europeos de automoción (Aeca) y la de los productores de componentes (Clepa) se han dirigido por carta a la Comisión para revisar los planes de descarbonización y esa prohibición de los modelos de gasolina.

Ensayos de los eléctricos

Entre tanto, lo cierto es que Mercedes sigue trabajando en las preseries de la furgoneta VLE, un vehículo que el pasado viernes se estrenó en las naves de Montaje Final con alguna incidencia. Ayer mismo se volvió a trabajar con otro modelo en esta línea. Se intuyen meses de trabajo intenso para afinar la fabricación, que todavía no está para industrializarse de forma completa y rematarse en tiempos pautados. Si nada se tuerce, esa producción se lanzará en la «primera mitad de 2026» –ya no se menciona explícitamente marzo como fecha de arranque– y las previsiones que se manejan de forma interna es que Vitoria podría fabricar alrededor unas 10.000 unidades ese año.