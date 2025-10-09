El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mercedes instalará las líneas de Montaje Bruto en la antigua nave de Fagor. Jesús Andrade

Mercedes Vitoria prepara los nuevos modelos de combustión para mayo de 2028

La multinacional trabaja con esa fecha para lanzar la plataforma VAN.CA en la capital alavesa, para la que usará las antiguas instalaciones de Fagor

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:14

Mercedes empieza a dibujar el futuro de la planta de Vitoria una vez empiece la producción de los nuevos modelos eléctricos en 2026. Después del ... estreno de un vehículo que ha motivado una inversión milmillonaria, tocará preparar la producción de las nuevas unidades de combustión mediante la plataforma VAN.CA, que llegará para relanzar a la multinacional en ese segmento. Aunque todavía no hay comunicaciones oficiales, fuentes consultadas por EL CORREO confirmaron que Mercedes trabaja con la previsión de empezar a fabricar esas unidades de gasolina en Vitoria a partir de mayo de 2028.

