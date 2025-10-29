El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Paso de peatones donde se instalarán nuevas luminarias. Blanca Castillo

Mejoras en la iluminación en Paula Montal tras el atropello mortal de una mujer

El Ayuntamiento instala aforadores para medir el paso de vehíuclos por la calle y su velocidad

B. Mallo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:17

Tras el fallecimiento de la mujer atropellada en un paso de peatones a la altura del número 18 de Paula Montal, el servicio del Tráfico ... tomará más medidas para potenciar la seguridad de la zona y mejorará la iluminación de dicho punto con nuevas lámparas que se instalarán en breve sustituyendo a las luces LED que se pusieron hace dos años. Así, aunque la luz actual es suficiente, la nueva será más potente y se incorporará un piloto naranja que parpadeará de forma permanente para incrementar el nivel de alerta a los conductores.

