Mejoras en la iluminación en Paula Montal tras el atropello mortal de una mujer

Tras el fallecimiento de la mujer atropellada en un paso de peatones a la altura del número 18 de Paula Montal, el servicio del Tráfico ... tomará más medidas para potenciar la seguridad de la zona y mejorará la iluminación de dicho punto con nuevas lámparas que se instalarán en breve sustituyendo a las luces LED que se pusieron hace dos años. Así, aunque la luz actual es suficiente, la nueva será más potente y se incorporará un piloto naranja que parpadeará de forma permanente para incrementar el nivel de alerta a los conductores.

De la misma manera, operarios municipales instalaron ayer los aforadores que medirán el número de vehículos que circulan por esta calle y también su velocidad. Unos registros que servirán para valorar si las últimas medidas de calmado de tráfico implementadas en septiembre son suficientes o hay que aplicar mayores restricciones. En todo caso, los vecinos siguen reclamando radares que controlen la «velocidad excesiva».

El informe preliminar de la Policía Local señala que el siniestro se produjo por una «clara desatención de la conducción» al circular «sin la diligencia y precaución necesarias» y «no respetando la preferencia de paso» de la mujer arrollada.