La mejora de los puentes de San Cristóbal y Pedro Asúa en Vitoria, pendiente de Adif

Dos importantes pasos sobre las vías del tren en Vitoria aguardan su renovación, que se prevé arrancar próximamente. Se trata de las obras de sustitución ... de las barandillas en los puentes de San Cristóbal y Pedro Asúa. El Ayuntamiento, tras sacar a contratación los trabajos a inicios de este año, los adjudicó en verano en un importe de 248.340 euros incluyendo el IVA. Casi todo está a punto para iniciar la reforma, a falta de los últimos trámites.

La empresa que se encargará de la mejora tiene todo listo y cuenta con los materiales. El Consistorio está a la espera de un informe del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para programar las obras. Hay que tener en cuenta que se precisa una correcta planificación por el paso del tráfico de trenes por estas vías a la altura de los barrios de San Cristóbal y San Martín. El arranque de los trabajos dependerá del plazo en el que llegue la respuesta del ente del Gobierno para que «concrete cuándo podemos trabajar», trasladan portavoces del departamento municipal de Espacio Público y Barrios.

La actuación tiene como objetivo mejorar tanto la seguridad como la conservación y el impacto de estos pasos elevados, dado el estado de deterioro en el que se encuentran las actuales estructuras. Y es que las barandillas, ambas de color rojo y que presentan una imagen ya obsoleta, presentan importantes signos de desgaste, con pérdida de pintura y oxidación que afectan tanto a los anclajes como a distintos tramos.

El plazo de ejecución previsto es de cinco meses incluyendo la fabricación de los materiales, que ya están listos

A lo largo de los años, se han realizado múltiples reparaciones, pero el estado actual requiere de una intervención integral para garantizar la seguridad de peatones y usuarios, reseñan desde la Administración local. Además de la sustitución de barandillas, en el puente de San Cristóbal se aprovechará la intervención para mejorar la pavimentación de la acera, que se encuentra en bastante mal estado.

En cuanto a la programación de las labores, se ejecutarán en horario nocturno para minimizar las afecciones al tráfico de trenes y se coordinarán con el ente público para garantizar la seguridad y compatibilidad con la infraestructura ferroviaria.

Los trabajos se llevarán a cabo «con todas las garantías de seguridad» y «en estrecha coordinación», resalta el Consistorio. El plazo de ejecución previsto es de cinco meses, incluyendo la fabricación de los elementos de vallado y la instalación de las nuevas estructuras.

Cierre antivandálico

La intervención comprende la colocación de «cierre antivandálico según especificaciones de Adif», tal y como recoge el pliego técnico de contratación. En concreto, este elemento tendrá una altura total de 2,50 metros, de los cuales el primer metro inferior estará formada por chapa de 1 milímetro de grosor y el resto por metal expandido, chapa estirada o malla. Además «deberá contar con pintura adecuada y conforme a la norma en color gris».

Por otro lado, siguen pendientes las obras de reconstrucción del puente de la Ilíada, en Salburua, dañado por el grave incendio ocurrido el pasado marzo a causa de un escape de gas. El proyecto técnico de demolición y construcción de un nuevo puente sigue en proceso de contratación, indican desde Espacio Público. En la glorieta se colocaron a inicios de verano cuatro semáforos para regular el tráfico, que presenta problemas tras los cortes causados por el siniestro.