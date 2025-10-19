El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La mejora de los puentes de San Cristóbal y Pedro Asúa en Vitoria, pendiente de Adif

El cambio de barandillas arrancará en breve. El ente público debe concretar al Ayuntamiento cuándo puede iniciar las obras

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:15

Dos importantes pasos sobre las vías del tren en Vitoria aguardan su renovación, que se prevé arrancar próximamente. Se trata de las obras de sustitución ... de las barandillas en los puentes de San Cristóbal y Pedro Asúa. El Ayuntamiento, tras sacar a contratación los trabajos a inicios de este año, los adjudicó en verano en un importe de 248.340 euros incluyendo el IVA. Casi todo está a punto para iniciar la reforma, a falta de los últimos trámites.

