«Tenemos el mejor 'rhythm and blues' de Europa, aunque no sea lo que más vende»

Ramón Albertus Viernes, 21 de marzo 2025, 00:18 Comenta Compartir

«Soy un privilegiado. Yo toco todos los años mis 100 fechas, hago la música que me gusta, que es rock, rhythm and blues y soul, estilos que no están de moda por estos lares. Pero a la gente le gusta, les hace reír y llorar». Así de sincero y directo se expresa Jonathan Herrero (Vitoria, 1980), una de las voces más destacadas del panorama musical español, acerca de lo que significa poder dedicarse a lo que le apasiona.

El cantante regresa a su ciudad de la mano de Rambalaya, su banda actual, para presentar su último trabajo, 'Plays for the brokenhearted', publicado hace apenas una semana. Este sábado, en la emblemática sala Hell Dorado de Vitoria(21.00 horas apertura de puertas, 21.30 inicio del concierto; entradas 20-23 euros), la banda defiende el repertorio. «Estamos redescubriendo los temas en directo», confiesa Herrero al ser preguntado sobre los favoritos del nuevo disco. Rambalaya, además de Herrero, lo forman otros músicos de renombre como el batería Anton Jar, el guitarrista Héctor Martín, el bajista Matías Míguez, el pianista Fernando Tejeros, el saxofonista Pol Prats y el trompetista David Pastor.

En la sala Hell Dorado 22 de marzo Rambalaya + The Soulers. Puertas: 21.00. Comienzo: 21.30. 20 euros, anticipada. 23 euros, en taquilla. En helldorado.net

Este concierto en la capital vasca es uno de los primeros compromisos de la banda para defender su tercer álbum. Una apuesta sonora del más alto nivel. 'Plays for the brokenhearted' incluye baladas de tono oscuro como 'Shadow' (que Herrero define como «mántrica»), temas con un gancho a lo Rolling Stones ('Let Me Get Out of This Place'), composiciones luminosas ('Because of You') y otras más emotivas y cargadas de orquestación ('Broken Heart' o 'Under a Jaded Sky'), que van ganando en intensidad conforme avanzan. «'Broken Heart tiene muchos arreglos, muchas cuerdas y participaron unas 25 personas en su grabación», explica.

Escena blues

A la hora de trasladar estos temas a un formato en directo con la banda, Rambalaya tiene sobrada experiencia. Anton Jar, el líder del proyecto, es además el principal compositor y el encargado de escribir la mayor parte de las letras del disco. «Es el responsable de aproximadamente el 80% de los temas y un gran generador de ideas», señala Herrero, quien destaca la complicidad que existe entre ambos. «Antes de presentar los temas a la banda en los ensayos, Anton y yo solemos quedar. Él me cuenta sus ideas y, por ejemplo, me propone escuchar a Glen Campbell, Roy Orbison o Willy DeVille para captar la onda que quiere transmitir. Compartimos muchas referencias», apunta.

Los conciertos de Herrero, ya sea con Rambalaya o con su otra banda, A Contra Blues, se caracteriza por una energía vibrante y un auténtico carrusel de emociones. Frente a las tendencias dominantes en la música actual, el artista es consciente de que el rhythm and blues no ocupa los primeros lugares en las listas. «No aparece en los medios, ni en las radios, ni en los 50 primeros de Spotify», lamenta.

¿Cómo se cuenta a quien no tenga ni idea que se hace R&B y de calidad en España? «De primeras, trato de hacerles saber, de una forma tranquila, que tenemos la mejor escena de Europa. Y sobre todo, cuanto más nos acercamos al blues, mejor». Esto obedece a la diversidad de escenas de ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Sevilla, donde coinciden músicos de diferentes los rincones del mundo. «Nuestra banda es un ejemplo claro. Anton es sueco, Matías es argentino, Alberto es uruguayo... Hay gente de todos lados, y esa multiculturalidad se refleja en las ciudades, que tienen un gusto especial por esta música», subraya el músico, que lleva 22 años residiendo en Cataluña, primero en Barcelona y, en los últimos dos años, en Badalona.

Este músico criado en el barrio de Adurza se alegra del regreso. «Ir a la Hell Dorado siempre fue como ir a la meca». Esta vuelta le trae recuerdos entrañables. Como primera escuela tuvo las quincenas musicales que se organizaban en Musiketxea durante los noventa. «Me acuerdo con cariño de Íñigo Muguruza, Arturo Blasco, Víctor Celada.. músicos que ya no están con nosotros», señala, y después las reuniones la Factoría Katanga (calle Artapadura). «Aquello nos marcó muchísimo», reconoce.