Mausitxa de Elgoibar, mejor queso en el Concurso de Idiazabal de Araia

«Sudamos tanto o más que el queso». La frase de Carmen Pinedo, vecina de Vitoria, resumía a la perfección la jornada, con el calor ... intenso y pasión por el queso de oveja como dos protagonistas del Artzain Eguna, celebrado este viernes en Araia. En su XXI edición, esta cita que reivindica la tradición y el trabajo de los pastores vascos reunió a varios miles de vecinos y visitantes –sobre todo de la Llanada Alavesa, pero también de otros lugares–. Como muchos otros, Pinedo se marchó cargada con un par de bolsas.

«Otros años han venido unas 5.000 personas. Con el calor que tenemos hoy, quizá algo menos, pero a primera hora se ha movido mucha gente», comentaba Ramón Ruiz de Arbulo, presidente de Auzolan Andra Mariko Batzarra, la asociación que organiza un evento nacido para acoger un concurso entre los ocho pastores de Asparrena, una cifra destacable para un municipio de apenas 1.500 habitantes. Con el tiempo, la cita ha crecido hasta incluir una feria de artesanía y gastronomía, exhibiciones de deporte rural y animación callejera con bertsos y triki. La única actividad suspendida por las altas temperaturas fue el campeonato de perros pastor.

Uno de los momentos más esperados fue el Concurso de Quesos Idiazabal, también en su 21ª edición, reservado a piezas sin ahumar, elaboradas en primavera y con un mínimo de dos meses de maduración. El jurado -formado por expertos como Jesús Oleaga, Carmen de Vega, Mari Sol Vicente y Patxi Ezeiza- evaluó consistencia, aroma y sabor de ejemplares llegados de Euskadi y Navarra. La Leze quedó tercera; Larreako Gazta-Pascual, segunda; y el primer premio fue para Mausitxa, de Elgoibar, ganador también en 2015, 2017 y 2018.

Los galardones se anunciaron pasadas las dos de la tarde, en una jornada que sirvió también para rendir homenaje al etnógrafo de los pastores Fermin Leizaola, fallecido hace dos meses a los 81 años. Su viuda, Miren Egaña, y sus hijas Aizpea y Uxue, junto a sus nietos, recibieron una escultura en memoria de quien dirigió durante años el Departamento de Etnografía de Aranzadi. «Era un habitual de esta cita», recordaban. «Gracias por reconocer su valiosa aportación a este pueblo», expresó Egaña.

El queso era lo más codiciado del día como reflejaban las colas para hacerse con una porción de queso de La Leze. «¿Ya has hecho la compra?», preguntaba una vecina a otra mientras mostraba un ticket de 10 euros por tres sartas de chorizo del puesto de Aguirrezabal Anaiak, de Mendiola. La artesanía tuvo algo menos de tirón que la gastronomía. Entre los 52 puestos, un zapatero de Eraso (Navarra) ofrecía arreglos de calzado, junto a artesanos de fundas para cuchillos, tallistas o ceramistas. «No se vende tanto porque no es un talo que se come», se comentaba en el estand del escultor oñatiarra Iñaki Jauregialtzo, con taller en Araia, rodeado de piezas de barro inspiradas en el folklore como la mano de Iruregi, argizaiolas o platos decorados con un lauburu.