Muchos se animaron a recorrer la feria de artesanía y seguir el concurso de quesos que se ha celebrado este viernes al mediodía.

Muchos se animaron a recorrer la feria de artesanía y seguir el concurso de quesos que se ha celebrado este viernes al mediodía. Blanca Castillo
Artzain Eguna 2025

Mausitxa de Elgoibar, mejor queso en el Concurso de Idiazabal de Araia

Araia celebra el Artzain Eguna con un homenaje al etnógrafo Fermin Leizaola y sin concurso de perros de pastor debido al calor

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:31

«Sudamos tanto o más que el queso». La frase de Carmen Pinedo, vecina de Vitoria, resumía a la perfección la jornada, con el calor ... intenso y pasión por el queso de oveja como dos protagonistas del Artzain Eguna, celebrado este viernes en Araia. En su XXI edición, esta cita que reivindica la tradición y el trabajo de los pastores vascos reunió a varios miles de vecinos y visitantes –sobre todo de la Llanada Alavesa, pero también de otros lugares–. Como muchos otros, Pinedo se marchó cargada con un par de bolsas.

