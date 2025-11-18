El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Representantes de asociaciones de víctimas piden que se acabe con la impunidad. Rafa Gutiérrez

El 3 de Marzo abre nuevas vías para que se reconozca la «responsabilidad del Estado» en la matanza de Vitoria

La asociación persigue una declaración del Gobierno en la que se asuma que fue el culpable de la matanza de 1976

B. Mallo

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:46

En la semana en la que se cumplen 50 años de la muerte de Franco, las asociaciones de víctimas de la etapa que siguió a ... la dictadura han decidido salir de nuevo a la palestra para proseguir con su objetivo de que el Estado se declare responsable de esos sucesos. Es el caso de Martxoak 3, que tiene en marcha dos nuevas iniciativas para «acabar con la impunidad» estatal y conseguir, por fin, «verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición» acerca de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

