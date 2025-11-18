El 3 de Marzo abre nuevas vías para que se reconozca la «responsabilidad del Estado» en la matanza de Vitoria

En la semana en la que se cumplen 50 años de la muerte de Franco, las asociaciones de víctimas de la etapa que siguió a ... la dictadura han decidido salir de nuevo a la palestra para proseguir con su objetivo de que el Estado se declare responsable de esos sucesos. Es el caso de Martxoak 3, que tiene en marcha dos nuevas iniciativas para «acabar con la impunidad» estatal y conseguir, por fin, «verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición» acerca de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

Por una parte, de la mano de otra asociación de víctimas como Sanfermines 78, ha tramitado 40 solicitudes a nivel particular para que se reconozca el «derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar» de quienes padecieron la represión en los meses posteriores a la muerte de Franco.

Las asociaciones ya han recibido las primeras respuestas que realizan ese reconocimiento a título particular, pero su objetivo es que «se reconozca que todas son víctimas del Estado y que asuma su responsabilidad en un acto global, ya que fueron miembros de la Policía estatal los responsables de dichas tragedias».

Al mismo tiempo, esa búsqueda del reconocimiento por parte del Estado de estos crímenes ha llevado a Martxoak 3 a plantear una moción en el Ayuntamiento de Vitoria que se votará este mismo viernes en Pleno. Las víctimas pretenden que el Consistorio «inste al Gobierno de España a reconocer la responsabilidad principal y directa del Estado» en los crímenes de Vitoria en 1976 y Pamplona en 1978. De la misma manera, pretenden que desde el Ayuntamiento se reclame al presidente «una declaración oficial» al respecto. Por último, también se «insta a las instituciones competentes a dar pasos reales y definitivos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia de Estado y abrir así las puertas a la obtención de la obligada justicia y reparación».