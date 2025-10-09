Marias abre sus puertas para tejer comunidad en Vitoria

El colegio Marianistas quiere ir un paso más allá en su presencia en Vitoria. Además de formar a cientos de alumnos cada año y estar ... muy presente en el ámbito deportivo escolar, Marias apuesta ahora por acercar la cultura a las familias con niños. Lo hará mediante un programa cultural abierto a toda la ciudadanía que se desarrollará los domingos en sus instalaciones. El salón de actos, el edificio de Infantil o el patio se abrirán para acoger obras de teatro, propuestas musicales, danza o talleres de nutrición.

«Nuestra vocación siempre ha sido la de construir tejido social y formar a los ciudadanos del futuro, y en este momento de tantos cambios nuestra inquietud nos ha llevado a poner en marcha este nuevo proyecto», explica Juan Ignacio Cuesta, administrador de un colegio con 135 años de historia en Vitoria. En una época de «dispersión» y de una sociedad cada vez más tecnológica y enganchada a las pantallas, la comunidad de Marianistas quiere ofrecer una propuesta para familias con niños pequeños (en principio las diferentes propuestas son hasta los 9 años) interesadas en la cultura en todas sus vertientes. El objetivo es acompañarles en una crianza saludable y crear nuevos públicos culturales desde la infancia.

Actividades Además de teatro, música o danza también habrá talleres sobre límites en la crianza o nutrición

Lo que tenían claro es que no podían limitarse solo a sus alumnos, por eso decidieron abrir la programación a toda la ciudad. «No podemos ser una isla. Y es que muchas veces tenemos la sensación de que nuestra escala de valores luego no se corresponde con lo que hay fuera», sostiene Cuesta, uno de los promotores de este proyecto que además tendrá un componente solidario. El acceso a las actividades se hará mediante inscripción y lo recaudado se donará a la ONG Zaporeak que ofrece comida digna a los refugiados que llegan a Europa. «Estamos siendo testigos de cómo la sociedad evoluciona hacia compartimentos cada vez más estancos y vemos que nosotros ahí tenemos una responsabilidad», añade el administrador del colegio. «No queremos quedarnos simplemente en nuestra parcela sino trascender y generar tejido social y cultural. Crear una sociedad más humana y eso pasa por aquello que nos hace únicos: nuestra capacidad de crear y emocionarnos con el arte y la cultura».

La programación se abrirá el próximo 19 de octubre, domingo, con la obra de teatro 'Ehuna' a partir de las 18.00 horas en el salón de actos del colegio. Desde la compañía Pulsar Paraíso definen su propuesta como «una delicada pieza de danza contemporánea diseñada para el público más pequeño». A través del movimiento, la música y las texturas «invita a explorar el mundo de los hilos, los tejidos y las emociones que nos conectan». Esta experiencia sensorial que pone en valor el cuidado está dirigida a familias con niños de entre 2 y 6 años.

El 30 de noviembre se celebrará un taller de música impartido por Sandra Perea para menores de entre 1 y 7 años y sus progenitores. Habrá dos pases y esta actividad en concreto busca promover la conexión emocional y el vínculo afectivo entre los miembros de la familia mediante la expresión artística y la exploración musical. «La música, como lenguaje universal, trasciende barreras culturales y generacionales, lo que nos lleva a crear un espacio en el que niños y adultos pueden compartir, aprender y disfrutar juntos de sus beneficios», explica esta licenciada en Bellas Artes con experiencia en distintos coros infantiles.

La primera propuesta de 2026 será 'The muted ensemble' el 18 de enero de la mano de Pulsar Paraíso, una cooperativa especializada en la creación y formación de públicos culturales. En esta ocasión presentan una experiencia escénica que combina cine mudo clásico y música en directo con la participación de una banda de músicos (violín, saxofones, piano y contrabajo) que interpreta bandas sonoras originales. La obra está recomendada para menores de entre 5 y 9 años y se representará en el salón de actos de la escuela con un aforo máximo para 200 personas.

El 1 de marzo tendrá lugar un una actividad para adultos con la opción de ir acompañados por sus hijos. Bajo el título 'Límites y limitaciones' la maestra y pedagoga Laura Rodríguez hablará sobre los límites y la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Rodríguez tiene una amplia formación en el ámbito educativo explorando las maneras de acompañar a la infancia y la juventud en su proceso de crecimiento.

La última propuesta de esta primera edición del proyecto Adierarte –bautizado así por un juego de palabras en euskera que viene a decir algo así como 'hasta lo profundo' o 'hasta la identidad'– se celebrará el 29 de marzo. Será una charla coloquio en la que participarán la pediatra Ainhoa Ricarte, la nutricionista Itziar Gómez y la psicóloga Amaia Uriarte. Con el título 'Creciendo sanos: nutrición, emoción y bienestar en la infancia' ofrecerán una mirada integral sobre cómo «una alimentación adecuada no solo impacta en el crecimiento físico sino también en el desarrollo cognitivo y emocional» de los más pequeños. Además se darán consejos prácticos.

Según se acerquen las fechas de las diferentes actividades, desde Marianistas irán informando a través de sus canales para poder realizar las inscripciones solidarias.