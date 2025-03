María Reimóndez presenta su novela sobre la pérdida y el boxeo en la librería Elkar de Vitoria

Ramón Albertus Lunes, 3 de marzo 2025, 18:08 Comenta Compartir

La escritora María Reimóndez (Lugo, 1975) presenta su último libro, 'Furia', este jueves 6 de marzo en la librería Elkar de Vitoria, a las 18.30 horas. Su novela gira en torno a la historia de una adolescente, Cecilia, que tras la muerte de su madre, se refugia en el deporte. En concreto, en la práctica de boxeo, que se convierte en una especie de tabla de salvación.

El acto contará con la participación de la escritora Karmele Jaio ('La casa del padre', 'Amor capital'), la fotógrafa y aficionada al boxeo Rocío López, y las boxeadoras Haizea Atiega y Miren Delgado, que le acompañarán en una conversación en torno a la obra, la motivación detrás del ejercicio físico u otras pasiones, así como la importancia de «tener siempre a alguien en nuestra esquina que nos guíe a la hora de evitar los golpes eludibles y nos acompañe a encajar los inevitables», como traslada la editorial La Esfera de los Libros.

Reimóndez es una de las voces más destacadas de la literatura y la traducción de Galicia. Publicó hace veinte años el poemario 'Moda Galega' y ha cultivado diferentes géneros literarios, desde la narrativa adulta ('Retorno') hasta la infantil y juvenil ('Un choque inesperado'), pasando por el ensayo ('A casa do amo'). Entre las diversas publicaciones se encuentran algunos títulos reconocidos como 'Corpos exorbitantes', donde profundizaba en la recuperación de Rosalía de Castro, que recibió el galardón Xohana Torres. También ha traducido 'Our Nig', de Harriet Wilson, que le valió el premio Follas Novas do Libro Galego.