La marea verde logra en Vitoria una participación de récord con 3.500 personas en marcha para luchar contra el cáncer

La plaza de la Virgen Blanca de Vitoria se ha llenado este domingo de una marea verde fosforito. Miles de personas se han agolpado ... desde poco antes de las once de la mañana en el corazón de la capital alavesa con un objetivo solidario: marchar contra el cáncer media hora más tarde. La implicación de la sociedad vitoriana en la caminata de seis kilómetros que ha organizado la Asociación contra el Cáncer de Álava con el apoyo de EL CORREO ha resultado de récord: 3.500 personas (300 más que en la anterior edición) han iniciado un recorrido abierto a todas las edades que ha pasado por el paseo de la Florida, Fray Francisco y Senda y ha llegado hasta Armentia para después volver a la Virgen Blanca. A escasos metros de allí, en la plaza de España, se ha organizado a partir de la 13.00 horas un pintxo-pote solidario, además de talleres de prevención y zumba.

El objetivo de todo esto no ha sido otro que lograr más fondos para conseguir más investigación. Porque, según se ha recordado antes de iniciar el paseo, la intención es «llegar al 2030 con el 70% de supervivencia». «Nos hemos unido y formamos un sólo corazón y una sóla voz por toda la gente que ha sufrido y sufriremos esta enfermedad. Vamos a dar pasos de fuerza para trasladarla a toda esa gente que hoy padece cáncer», ha animado al grupo Axier Urresti, que junto a Raúl Pérez, ambos protagonistas del Reto 24 horas en bici indoor que se llevó a cabo en mayo, se ha encargado este domingo de cortar la cinta para abrir el pelotón.

Pérez, el otro embajador de la cita, ha asegurado que ésta sería una «jornada inolvidable» y ha deseado que «llegará un momento en el que marchas como esta no se tendrán que celebrar porque habremos encontrado una cura». Por su parte, Miren Bilbao, la presidenta de la Asociación Contra el Cáncer en Álava, ha señalado emocionada que toda esta colaboración se traduce en «más esperanza, más supervivencia y en mejorar la calidad de vida de las personas».

Pasos solidarios Lo recaudado servirá para financiar una investigación

De hecho, con lo que se recaude en esta caminata se pretende financiar una investigación similar a la que en la actualidad desarrolla la biotecnóloga Helena García, que gracias a los fondos recaudados hace un año se puede encargar hoy de analizar la metástasis hepática en el cáncer de colon. Un trabajo que también ha podido explicar hoy en la plaza de España tras la marcha a todas las personas que han decidido sumarse a la convocatoria.

Ayuda psicológica, cursos de nutrición...

Entre todas ellas se encontraban historias como la de Maria Isabel Martín. Afectada durante cinco años por un doble cáncer de mama, hoy celebra estar «limpia». Y, por eso mismo, cree que es «imprescindible» apoyar esta marcha. «La Asociación me ha dado un apoyo incondicional. Me ha ofrecido ayuda psicológica, tienen cursos de nutrición, asistencia social, me han enseñado a manejar la incertidumbre...», rememora. «Esta cita es como para no faltar porque después de muchísimo tiempo de tratamiento, y aunque aún no he tocado la campanita, ellas me lo han hecho todo muchísimo más fácil», confiesa, rodeada de amigas como Loli Sedano, Virgina Gallestegi y Olga Alvarado.

Entre los participantes, también se encontraban cientos de historias personales. Muchas de ellas atravesadas por la enfermedad, aunque no fuera en primera persona. «Tenemos casos cercanos», lamentan Esmeralda Granizo y Marta Corral. «Sabemos lo importante que es apoyar la investigación y la labor de la asociación», que se encuentra en Vitoria en el barrio de Zabalgana, en la plaza Porticada, 1. Por poner un dato en perspectiva: sólo en 2024 se diagnosticaron 2.200 nuevos casos de cáncer en Álava, una de las cifras más altas en incidencia sobre la población. Además, según datos de la asociación, en sólo cinco años este será un mal que habrá afectado, estará diagnosticad o sufrirá en el futuro la mitad de los hombres alaveses y a un tercio de las mujeres a lo largo de su vida.

Ante estas escalofriantes previsiones, la familia de Constanza Núñez y David Rodríguez, que era la primera vez que acudía a esta cita, se aseguraba de que «volveremos». «Es un buen plan de domingo para hacer con los niños y estamos apoyando una buena causa que, además, es muy necesaria. Sumarnos a la marcha es lo mínimo que podemos hacer», subrayaban acompañados de otros familiares como Melody Sánchez y los pequeños Martín, Vedika y Marie Claire.