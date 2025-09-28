El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los participantes, al inicio de la marcha en la plaza de la Virgen Blanca. Rafa Gutiérrez

La marea verde logra en Vitoria una participación de récord con 3.500 personas en marcha para luchar contra el cáncer

La caminata de este domingo culmina en la plaza de España con un pintxo pote solidario, talleres de prevención y zumba

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:56

La plaza de la Virgen Blanca de Vitoria se ha llenado este domingo de una marea verde fosforito. Miles de personas se han agolpado ... desde poco antes de las once de la mañana en el corazón de la capital alavesa con un objetivo solidario: marchar contra el cáncer media hora más tarde. La implicación de la sociedad vitoriana en la caminata de seis kilómetros que ha organizado la Asociación contra el Cáncer de Álava con el apoyo de EL CORREO ha resultado de récord: 3.500 personas (300 más que en la anterior edición) han iniciado un recorrido abierto a todas las edades que ha pasado por el paseo de la Florida, Fray Francisco y Senda y ha llegado hasta Armentia para después volver a la Virgen Blanca. A escasos metros de allí, en la plaza de España, se ha organizado a partir de la 13.00 horas un pintxo-pote solidario, además de talleres de prevención y zumba.

