Una marea rosa contra el cáncer inundará Vitoria el domingo

La XII Carrera de la Mujer vuelve a la capital alavesa con la vitoriana Eva Mateos como madrina: «Voy a seguir corriendo y sumando» JUDITH ROMERO Lunes, 3 junio 2019

La vida de la vitoriana Eva Mateos cambió durante una revisión anual en el médico. «Detectaron algo en los conductos mamarios, en julio del año pasado ya sabía que algo no andaba bien», explica esta mujer de 47 años, trabajadora de una empresa de cableado. En vez de amilanarse y dejarse vencer por los pensamientos negativos se calzó las zapatillas de correr y se armó de fuerza. Hace dos meses sufrió una mastectomía, pero eso no le impedirá recorrer los 5 kilómetros de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que el próximo domingo 9 de junio, a partir de las 11.00 horas, celebrará su duodécima edición en la capital alavesa con el patrocinio de EL CORREO.

«He tenido mucha suerte, lo detectaron rápido, no estaba en los ganglios, no he recibido quimio ni radioterapia», afirma esta luchadora, madrina de la carrera que espera reunir a 6.000 almas en un circuito con comienzo y fin en el parking de Mendizabala. Tras quince años animando a mujeres a hacer deporte en varias ciudades españolas, la carrera suma ya más de un millón de féminas participantes y más de un millón de euros donados para la investigación contra el cáncer y distintas causas benéficas y sociales.

«El proyecto nació con la idea de ser una carrera popular para mujeres vinculada a una causa solidaria. El primer año la hicimos como prueba en Madrid y el componente solidario y humano de la carrera terminó desbordándonos», confiesa Rodrigo Gavela, director de eventos de Motorpress Ibérica. La idea de un grupo de periodistas de una revista deportiva terminó convirtiéndose en un gran símbolo familiar para las personas que han padecido cáncer o han tenido algún caso cercano. Hay abrazos, camisetas personalizadas con los rostros de madres y hermanas y el recuerdo de quienes ya no están sigue muy vigente. «Aunque también participan en ella deportistas de élite, pronto vimos que las mujeres se tomaban las carreras como un homenaje a sus seres queridos y que cientos de ellas se emocionan al llegar a meta», destaca Gavela, quien asegura que esta es una carrera consolidada en Vitoria y cuenta con gran acogida. «Las inscripciones siguen abiertas hasta el miércoles a las 17.00», anima.

El recorrido de la prueba. / Isabel Toledo

Quien la haya corrido sabe que el ambiente que se respira en la Carrera de la Mujer va más allá de un mero encuentro deportivo. «Es una fecha que esperamos durante todo el año, un momento especial para nosotras», asegura Lola Rodríguez, participante en casi todas las ediciones. Tras superar un cáncer el año pasado, el domingo ofrecerá información en el 'stand' de Asamma, la Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico. «He corrido en la carrera desde sus inicios y es única, me ha ayudado a ponerme retos y a disfrutar con mis amigas y mi familia, se la recomiendo a todo el mundo», reconoce esta ama de casa de 59 años.

Perder el miedo

Esta será la segunda vez que Mateos se enfunde la camiseta rosa. «Participé una vez hace años, otras veces no he estado en Vitoria por estas fechas, pero este año voy a participar con mi hermana de Madrid y con alguna amiga», promete llena de esperanza. «Padecer un cáncer te hace ver la vida de otra manera, poner en orden tus prioridades y te hace disfrutar de cada momento, hay que perderle el miedo al cáncer y normalizarlo porque somos muchas las que seguimos sumando días, semanas y años», anima Eva sin dejar de pensar en quienes «lo han pasado peor». «Hay luchadoras en quimioterapia que siguen sacando fuerzas incluso de donde no las hay, tenemos que seguir viviendo y la investigación es fundamental para ello», subraya.

La cita busca incorporar a mujeres de todas las edades a la práctica del deporte, luchar contra el cáncer y concienciar sobre la prevención y combatir la violencia de género. Un año más, todas las inscritas lucirán el dorsal 016 para ayudar a la difusión del teléfono de atención a víctimas. Las participantes podrán retirar sus bolsas y dorsales en la Feria Sport Woman, que se celebrará el viernes y el sábado en el Iradier Arena con actividades, talleres, expositores y hasta sesiones de fitness.