Las maracas de Machín

Recuerdo que algo nos advirtió una noche el protagonista mientras agitaba la coctelera con la gracia pertinente en un local céntrico y 'cool'. Era la hora de la cena y viernes, durante la semana en la que la magia inunda Vitoria cada otoño. El hombre movía el recipiente del elixir líquido en la armónica cadencia -más rápidamente quizá- que obraba Machín al bambolear las maracas. Vino a comentar que de Miranda -donde ya posee un negocio- al cielo si por el paraíso se entiende, con miras generosas, esta ciudad. Preguntamos que dónde pensaba abrir el edén de los combinados y respondió que en la lonja donde durante tiempo funcionó el bar Colonial. Aún estoy viendo el mapa de su letrero, la isla que comparten la turística República Dominicana y el depauperado Haití.

Pero es que la fiebre de las aperturas no termina ahí, en esa remodelación de la ínsula caribeña. Qué va. Hay valientes para todo, incluso dispuestos a devolver a la vida en forma de restaurante un emblema pretérito de la oscuridad horaria. Me refiero al Juke Box y sus ritmos de la noche, el establecimiento donde creo evocar la camiseta de Luis Scola -me santiguo- colgada en la pared. Postas, San Prudencio… Ojo, que estamos hablando de la antigua 'milla de oro' que con el suceder de los días llegó a degenerar en kilómetro y pico de hojalata. Tecleado esto con el respeto debido a quienes levantan cada mañana y en ese entorno venido a menos las persianas metálicas de tiendas y bares. Aquella zona codiciada requiere bastante más que una mano de pintura y conviene saludar el arrojo de ciertos emprendedores que se proyectan allí.

Por si fuera poco, el dueño de una cadena prevé servir hamburguesas fetén en el espacio que durante décadas ocupó un comercio para mí imponente. Siempre pisaba cohibido la acera de El León de Oro. Aquella gran tienda apilaba elegantemente dentro de sus fauces todo cuanto jamás podría adquirir. Decidido. No a mucho tardar me comeré una 'burguer' con el colmillo rencoroso de la venganza.