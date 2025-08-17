El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fotos: Jesús Andrade

De Malí a Vitoria, el viaje interminable

Refugiados ·

Huyen de sus casas pidiendo asilo y acaban en la calle tras darse de bruces con la burocracia

Jon Casanova

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:32

Vitoria se ha convertido en el refugio temporal –o definitvo– de medio centenar de inmigrantes llegados de Malí y otros países de África subsahariana. Huyeron ... de sus casas y aspiran a alcanzar un estatus de refugiado para empezar a construir una nueva vida a través de un trabajo y un techo. Meses, incluso años, en un camino interminable, apartados de sus familias. Su situación en la capital alavesa ni mucho menos era la que soñaban. Viven en la calle, repartidos en soportales de Salburua y Gazalbide, durmiendo y aseándose como pueden, a la espera de que en la comisaría de la Policía Nacional les den una cita e inicien esa larga escalada por el muro burocrático que supone solicitar el asilo. Comen gracias a las donaciones vecinales mientras esperan durante horas, días o semanas. Seis de estas personas relatan las dificultades de un viaje que aún no acaba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mercedes DeBellard, autora del mural de Nevenka eliminado: «Ojalá pudiéramos volver a pintarlo»
  2. 2

    Álava apuesta por nuevas tecnologías para atrasar la entrada de mayores en residencias
  3. 3

    La Policía Local de Vitoria multa a nueve coches tras el cierre del parking de Mendizorroza
  4. 4

    1.242 vecinos de las nuevas zonas de%u2006la OTA en Vitoria piden la tarjeta de residente
  5. 5 Mercedes DeBellard, autora del mural de Nevenka eliminado: «Ojalá pudiéramos volver a pintarlo»
  6. 6

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  7. 7 Retenciones de 4 kilómetros en la A-1 a la altura de Vitoria
  8. 8 Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  9. 9

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  10. 10 El viaje culinario que trasciende fronteras en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De Malí a Vitoria, el viaje interminable

De Malí a Vitoria, el viaje interminable