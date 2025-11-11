El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maite Cabrerizo se atreve con un guion teatral en 'Solo cuatro palabras'

Presentará su nueva obra este domingo en la sala Jazzville de Madrid

Ramón Albertus

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:56

Maite Cabrerizo (Vitoria, 1967) ha publicado su primer guion teatral, 'Solo cuatro palabras', que presentará este domingo en la sala Jazzville de Madrid, a las 13.00 horas. Con este título, la escritora y periodista hace un guiño a la «forma con la que nuestros mayores comenzaban sus cartas en una época en la que no había teléfono ni móviles con WhatsApp». Lo hace a partir de un volumen que refleja dos escenarios «enfrentados»: unos padres ancianos que espera la visita en el pueblo de su hijo y ese hijo, un reconocido director de cine que busca desesperadamente un guion.

Cabrerizo, que ha publicado anteriormente libros como la colección de relatos 'Me viene mal que te mueras' (editorial Olé Libros), el título de prosa poética 'Un buey enorme pisa mi lengua', la novela infantil 'Un Misterio en Madrid. Pintoretto y el robo del 3 de Mayo' o los ensayos 'Derecho a una viviendadigna', 'El avance de Moratalaz' y 'Treinta y tantos', muestra de nuevo su inquietud literaria con una novedad que invita a reflexionar en torno a la comunicación en la era de la inmediatez.

Recurrir a esas misivas que se escribían en otro tiempo lleva al lector a pensar sobre los avances tecnológicos y su efecto en la sociedad. «Aunque breves, estas cartas servían para saber que estabas cerca, que estabas ahí si te necesitaban. Solo cuatro palabras permiten dar pinceladas de una vida. Pero hoy en día ya no hay tiempo. Quizás, ni ganas. Ni siquiera para cuatro palabras», traslada la autora.

Presentación especial

La presentación en Madrid contará con la colaboración de la actriz, productora y directora de teatro Blanca Oteyza. Le acompañarán también la dramaturga Susana Sierra y los actores Dima Farré y Pedro Espino. «Contar con Blanca Oteyza en la puesta de largo de este libro es un regalo para mí», explica Maite Cabrerizo, dejando entrever que habrá una actuación especial. Del libro, Oteyza ha dicho que combina el «realismo mágico y la crudeza más absoluta del momento descarnado de nuestro presente: la soledad».

