36 lugares emblemáticos de la industria de Álava

El libro 'Patrimonio Industrial en Álava' recoge 36 lugares industriales repartidos por todo el territorio con el objetivo de acercar a la ciudadanía la historia, ... la arquitectura y el legado de la industria. En él se muestra una selección de lugares por áreas como la agroalimentaria; servicios públicos y transporte; bienes de consumo; geología y paisaje o la siderometalurgia y la energía. Algunos de estos lugares siguen manteniendo la misma función que antaño mientras que otros se han adaptado a nuevos usos o esperan a ser recuperados.

Entre los lugares escogidos, la autora del libro e historiadora Beatriz Herreras ha destacado durante la presentación del mismo las fábricas que se ubican en los polígonos industriales de Vitoria, como KAS o Mequifasa, empresa que trabaja el sector del montaje y la fabricación de subconjuntos mecánicos, que «han hecho que la ciudad sea el gran taller y la gran fábrica de Álava». La historiadora ha destacado que estos polígonos «supieron acoger otras industrias que llegaron de Gipuzkoa» y «dieron el suelo suficiente para desarrollar esas actividades».

También destacó la fábrica siderometalúrgica de Ajuria y Urigoitia en Araia, que fue pionera en la industria textil de la región además de ser un lugar en el que «el patrimonio natural y el cultural se engarzan» ya que se encuentra en el Parque Natural Aizkorri-Aratz y «es la fábrica en la naturaleza». Respecto a la geología y los recursos naturales Herrera subrayó el yeso de la zona de Añana y mirando a los sistemas de transporte destacó que «Álava ha sido pionera» al «reconocer el valor patrimonial de toda la red del ferrocarril vasco-navarro» juto a la protección de la estación de Maeztu y la recuperación de la de Atauri.

Preservación «esencial»

La selección de estos 36 lugares no ha sido fácil, ya que «el patrimonio industrial es muy ámplio», expresa la historiadora. El trabajo se comenzó a desarrollar en 2017 con un primer diagnóstico por parte del Departamento de Cultura y Deporte Foral en el que se analizó el inventario creado en la década de los 90. «Se hizo una valoración a partir de esa lista teniendo en cuenta diferentes criterios que valoramos del uno al cinco», explica Herrera. «Escogimos estos 36 lugares como representación no solo de los distintos sectores, también de las diferentes comarcas y municipios».

La diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha destacado que con este trabajo se busca «poner en valor y dar a conocer la riqueza de nuestro patrimonio industrial», ya que «ha sido clave en el desarrollo de nuestra sociedad y ha configurado los paisajes y las infraestructuras». Del Val ha descrito el libro como «un puente entre el pasado industrial de Álava y el futuro», recalcando que «la preservación de nuestro patrimonio es esencial para comprender quiénes somos y hacia dónde vamos».