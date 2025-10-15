Llodio y Amurrio trasladan a Renfe quejas de los vecinos por los retrasos de los trenes

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:08 Comenta Compartir

Las obras que comenzaron el 29 de septiembre en la línea de tren de Cercanías C-3 (Abando-Orduña) para la elevación de los andenes en ambas estaciones están causando quejas entre los usuarios del Valle de Ayala. En el caso de los vecinos de Llodio, el Ayuntamiento ha recibido «más de veinte quejas hasta el momento». «Están relacionadas con el servicio que se está prestando y que durará mientras se prolongue la obra de Bidebieta», explica la alcaldesa, Ainize Gastaka, en un comunicado. «Las quejas hablan de retrasos, una frecuencia de trenes insuficiente, falta de información y mayor duración en los viajes», puntualiza la regidora sobre el descontento.

Es por eso que la alcaldesa informó ayer que se ha puesto en contacto con Renfe para «transmitir el malestar de la ciudadanía». También ha animado a los vecinos «a que continúen trasladando sus quejas o sugerencias directamente a Renfe», porque «aún quedan meses para que finalicen las obras».

Un servicio «adecuado»

En el caso de Amurrio, el Ayuntamiento se reunirá con la empresa ferroviaria junto a representantes del Consistorio de Orduña el próximo miércoles 22 para «trasladar directamente las dudas, quejas y propuestas de mejora recogidas» en relación a los horarios y modificaciones en esta línea de tren.

Como en Llodio, esta reunión se origina «ante las numerosas consultas y quejas recibidas en las últimas semanas» por parte de los usuarios. El objetivo consiste en «solicitar explicaciones y soluciones que garanticen un servicio adecuado a las necesidades de la población». Así, el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) permanecerá abierto para recibir aportaciones de los vecinos hasta el propio día de la reunión con Renfe, queriendo «incluir todas las observaciones posibles».

