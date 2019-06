El 5G de Vodafone llega a Vitoria y otras 14 ciudades de España el 15 de junio pero sin móviles de Huawei Los móviles con cobertura 5G aumentarán su velocidad de descarga. / RC El despliegue será solo con terminales de Xiaomi, Samsung y LG por «prudencia empresarial» EDURNE MARTÍNEZ Madrid Lunes, 10 junio 2019, 14:03

Antes de lo previsto Vodafone lanzará la primera red 5G comercial que se pone en marcha en España. Será el sábado que viene, 15 de junio, y lo hará en un primer momento en 15 ciudades, entre las que se encuentra Vitoria, aunque se irán incorporando «poco a poco» las demás. La compañía ha anunciado este lunes que sus clientes tendrán una cobertura de aproximadamente el 50%, que también se irá ampliando con el paso de los meses.

La capital alavesa será junto a otras 14 ciudades las primeras conectadas donde los clientes de la operadora podrán tener un móvil con cobertura 5G. La lista la completan son Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia, Zaragoza, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y Santander.

Una de las incógnitas que quedaban pendientes era si Vodafone mantendría a Huawei como socio principal después de veto que ha impuesto el presidente estadounidense Trump a la tecnología de la compañía china. La decisión de la operadora es continuar trabajando con Huawei en la parte de redes ya que, junto con Ericsson, es su provedoor de cobertura 5G, pero mantener en suspenso la incorporación del terminal de Huawei a su porfolio.

Así, los móviles que la operadora lanza con cobertura 5G serán el Samsung Galaxy S10, el LG V50 y el Xiaomi Mi MIX3, que desde este mismo lunes se pueden adquirir con Vodafone. Este anuncio supone que aunque la compañía británica había planeado lanzar su servicio 5G con terminales de Huawei, ahora da marcha atrás «por prudencia empresarial» motivado principalmente por el enfrentamiento de la firma china con EE UU.

El servicio 5G estará disponible sin aumento de precio para todos los clientes, pero dado el gran consumo de datos que requiere, desde la operadora han explicado que solo los que cuentan con tarifas de datos ilimitadas podrán realizar un uso «óptimo» de la red. El resto de los clientes tendrán que migrar a la tarifa ilimitada «que mejor le convenga».

El CEO y presidente de Vodafone España, Antonio Coimbra, ha explicado durante la presentación que no han recibido «ninguna presión» para mantener en suspenso la incorporación de los móviles de la compañía china al mercado pero que «son conscientes» de lo que ocurre con Huawei. «Por prudencia empresarial no vamos a añadir el terminal de Huawei, pero los contratos de redes siguen según lo anunciado», ha dicho. Así, desde la compañía aseguran que el terminal chino aún «no está certificado» y por eso salen por el momento solo con los otros tres y no descartan añadirlo posteriormente.

«La información hasta ahora es que los clientes pueden seguir utilizando sus móviles de Huawei con normalidad, pero no está claro que la nueva versión de Android esté disponible en los nuevos, por lo que queremos saberlo antes de certificar el terminal», ha señalado Coimbra.

España, el primer país de Europa

A pesar de que Vodafone es una compañía británica y todos los indicios apuntaban a que sería allí donde lanzarían primero su red 5G, finalmente han decidido que sea España el primer país donde la operadora tendrá disponible el servicio. Muy cerca estará Italia, que se une al despliegue de 5G el día 17 de junio. Finalmente Reino Unido queda para el día 3 de julio, dos semanas más tarde. En Alemania el servicio también estará disponible este verano.

En nuestro país la cobertura seguirá aumentando y el número de ciudades conectadas seguirá creciendo, aunque desde la compañía no han querido desvelar cómo ni en qué plazos seguirá haciendo este despliegue «por confidencialidad».

El despliegue se ha realizado sobre la frecuencia de 3,7 Ghz, donde la operadora se adjudicó 90 Mhz en la subasta de espectro. La operadora lleva un año realizando pruebas piloto en seis ciudades españolas para conseguir lanzar este verano la cobertura 5G en nuestro país. La velocidad de la red será de hasta 1 Gbps en descarga de datos y a finales de año se podrán alcanzar hasta 2 Gbps. Esta frecuencia supondrá multiplicar por diez la capacidad de la red, latencias (periodo de respuesta cuando se hace un pedido a la red) de menos de 5 milisegundos y poder multiplicar por 100 los dispositivos conectados.

«El 5G marca un antes y un después, es el inicio del futuro del que llevamos hablando desde hace mucho», ha asegurado el CEO de la compañía en España. El 5G será el que permita el desarrollo de las ciudades conectadas, los videojuegos en 'streaming', el potencial de la realidad virtual, los coches autónomos y el impulso de las aplicaciones médicas.