Listos para el gran desfile

Han sido muchas semanas de tensión, trabajo, ensayos y una cantidad importante de risas y los comparseros del Colegio San Prudencio encaran ya la recta ... final hacia su estreno en el Carnaval de Vitoria el próximo fin de semana. Cuando comience el desfile del sábado por la tarde, habrán hecho realidad ese sueño que partió de un pequeño grupo de amigos, una locura de una tarde de verano, y que se ha convertido en la ilusión de decenas de familias del centro escolar, volcadas durante las últimas semanas para sacar adelante el proyecto. Quedan los últimos detalles, pero todos están listos ya para la función... con la meteorología como su principal preocupación.

Lo que en los primeros ensayos era un grupo mayoritariamente compuesto por «patos mareados» se ha convertido con las semanas en una comparsa ya bien ensamblada. «Al principio había descoordinación, la mayoría no nos sabíamos las canciones, no sabíamos ni bailar, pero con el paso de los ensayos se ha visto mucha evolución y ha sido superdivertido. Nos hemos reído mucho», destacan Leire Mendaza, Ricardo Gil y David Jáspez.

Lola Índigo, Kiko Rivera, ETS, Danny Romero e Ilegales, además de una canción generada por IA, serán su banda sonora

Además de las prácticas, primero en el polideportivo y las últimas ya desfilando por el patio del colegio, los comparseros se han llevado 'deberes' para casa con unos vídeos tutoriales que les han servido para ir aprendiendo y mejorando. Ytambién para memorizar la particular 'playlist' con los grandes éxitos a cuyos ritmos tendrán que moverse dentro de unos días.

'La reina', de Lola Índigo; 'El mambo', de Kiko Rivera;'Gu geu garena', de ETS;'Carnaval', de Danny Romero y 'Mucho flow', de Ilegales, son cinco de los seis temas seleccionados por el colectivo. Para el sexto, se han ayudado de la inteligencia artificial para hacer una versión propia del 'Bailando' de Alaska –aquello de 'muevo la pierna, muevo el pie; muevo la tibia y el peroné;muevo la cabeza, muevo el esternón; muevo la cadera siempre que tengo ocasión'– y que han decidido denominar 'Esqueleto'.

Últimas preocupaciones

Los últimos días han sido de un trabajo frenético para darle los últimos retoques a la carroza y completar toda la decoración. Solo quedan las pinceladas definitivas, los pequeños detalles. Y... cruzar los dedos para que lo incontrolable también acompañe.

En este sentido, dos son las preocupaciones que les estarán rondando la cabeza casi hasta el mismo día del desfile. Una «fase crítica» son los generadores y altavoces, que son equipos alquilados que no van a poder probar hasta el jueves y que temen que les puedan «dejar colgados». «Hasta que no salgamos y veamos que todo ha salido bien, no vamos a poder respirar».

La otra gran preocupación es mirar al cielo cada día.O, en este caso, a las aplicaciones que predicen la meteorología que hará el fin de semana. «Según se ha ido acercando la fecha, no hemos puesto a mirar mucho más porque al final si ese día llueve se va por la borda todo el trabajo porque queda muy deslucido». Y, por el momento, hay bastante riesgo en ese sentido porque las previsiones hablan de que probablemente se producirán precipitaciones. Hasta el último momento seguirán mirando al cielo mientras cruzan los dedos para llamar a la fortuna. Porque el objetivo es disfrutar a lo grande de su estreno carnavalero que, el domingo, celebrarán con una gran comida en el colegio.