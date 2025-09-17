La limitación de precios del alquiler en Vitoria se someterá a debate en el pleno municipal

Vitoria está cerca de ser declarada zona tensionada de vivienda, primer paso para que el Gobierno vasco permita a la ciudad contar con herramientas fiscales ... y sancionadoras con las que contener la escalada de precios del mercado del alquiler. Este procedimiento ha centrado un reciente choque institucional entre el Ayuntamiento y la Diputación de Álava a cuenta de los índices de referencia, necesarios para topar los precios.

La alcaldesa Etxebarria acusó a la institución foral de no haber enviado a Eustat los datos tributarios, a lo que el Ejecutivo foral replicó con dureza que ya había hecho sus deberes y reclamó a las autoridades municipales que no generen «confusión».

El debate llegará también al pleno municipal. Los partidos deberán posicionarse en la sesión programada el próximo 26 de septiembre ante una moción que reclamará que la Diputación y el Ministerio de Vivienda elaboren «cuanto antes» el Índice de Precios de Referencia del Alquiler de Álava. Una demanda con el fin de que, una vez la capital alavesa sea declarada zona tensionada, «se puedan limitar los precios del alquiler», según recoge la iniciativa impulsada por el grupo de EH Bildu. Del mismo modo, el grupo político instará al Gobierno local a «poner en marcha dicha limitación de los precios tan pronto como sea posible, de cara a facilitar el acceso a la vivienda».

Y es que «a día de hoy, la declaración de zona tensionada no servirá para limitar los precios al alquiler si el Índice de Precios de Referencia del Alquiler en Álava no está disponible, como es el caso», ha expuesto el concejal de la coalición Xabier Ruiz de Larramendi en una comparecencia este miércoles. «Por ello, instamos a la Diputación y al Ministerio a que lo elaboren cuanto antes». El representante remarca que la declaración de zona tensionada que entrará en vigor próximamente «posibilitará al Ayuntamiento limitar el precio del alquiler».

Listas de Etxebide en «máximos»

La formación urge poner en marcha la limitación de los precios del alquiler en la ciudad en un momento en el que las listas de inscritos en Etxebide se sitúan en «máximos históricos», con 15.366 personas a fecha del pasado 1 de julio, según ha detallado. «La declaración de zona tensionada para, posteriormente, limitar los precios del alquiler es una de las medidas indispensables para ir solucionando ese grave problema», ha subrayado el edil.

En cuanto al rifirrafe entre el Ayuntamiento y la Diputación, lo ha tildado de «polémica interesada», y ha reiterado que «el objetivo debe ser que se puedan limitar los precios del alquiler».