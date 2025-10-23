Lanza su patinete a un policía tras darle el alto por circular a gran velocidad y en sentido contrario en Vitoria El infractor, que acabó arrestado, portaba un paquete con hachís que arrojó al suelo

Saioa Echeazarra Jueves, 23 de octubre 2025, 14:26

Un hombre de 26 años ha sido detenido en Vitoria como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad y tráfico de drogas. Los hechos sucedieron este pasado miércoles poco antes de las 21.00 horas, cuando una patrulla de agentes motoristas que realizaba labores de seguridad ciudadana por la calle Sancho El Sabio observó a un varón que circulaba en patinete eléctrico en sentido contrario y a gran velocidad.

Cuando los guardias le dieron el alto para denunciarle por la infracción de tráfico, este hombre lanzó el patinete contra la motocicleta de uno de los policías y emprendió la huida a la carrera desprendiéndose de un paquete. El individuo fue interceptado mostrando una actitud agresiva hacia los agentes y arremetió contra uno de ellos, por lo que finalmente fue detenido. Además, se localizó el paquete del que se había desprendido y resultó que contenía cerca de setecientos gramos de hachís, por lo que el arrestado será investigado asimismo como autor de un delito contra la salud pública, por tener droga preordenada al tráfico.

Por otro lado, la Policía Local ha detenido en la madrugada de este jueves a un hombre de 28 años como presunto autor de un delito daños. El suceso se registró poco antes de las 1.00 horas, cuando se recibió una llamada al 092 que requería presencial en un salón de juegos por un varón que estaba causando problemas. Una vez llegaron los agentes se entrevistaron con los allí presentes e instaron al varón, que se encontraba muy alterado, a que abandonase el local. El individuo ocasionó daños en un cristal de una puerta mientras se marchaba.

Destrozos en coches

Una hora más tarde se volvió a recibir un comunicado en la Central de Operaciones indicando que un varón estaba golpeando vehículos y puertas de portales con una señal de tráfico, por lo que los agentes procedieron a buscarle por las inmediaciones. El hombre fue localizado en la calle Cruz Blanca gracias a la descripción facilitada, resultando ser el mismo varón de la primera intervención. Tras comprobar los daños ocasionados, se llevó a cabo su arresto.