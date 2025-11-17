El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Obras del nuevo parque junto al instituto Mendebaldea. Igor Martín

Lakua contará en enero con un nuevo parque con un escenario

Las obras para recuperar una parcela municipal en desuso tras el instituto Mendebaldea, reclamación vecinal a través de 'Hobetuz', ya están en marcha

Borja Mallo

Borja Mallo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:08

El Ayuntamiento de Vitoria le ha dado peso en los últimos años a la opinión de sus vecinos a la hora de construir ciudad y ... una de las herramientas que tiene la ciudadanía para incidir en el diseño de la urbe es el programa 'Gasteiz Hobetuz', cuya quinta edición se encuentra ya en marcha. Precisamente, en las últimas votaciones la segunda propuesta más votada fue la construcción de un «parque de encuentro intergeneracional» con un escenario para actuaciones en Lakua, en la trasera del colegio Mendebaldea. Un proyecto que ya está en plena fase de obras y que el Consistorio espera inaugurar a finales de enero si nada se tuerce.

