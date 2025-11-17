Lakua contará en enero con un nuevo parque con un escenario

El Ayuntamiento de Vitoria le ha dado peso en los últimos años a la opinión de sus vecinos a la hora de construir ciudad y ... una de las herramientas que tiene la ciudadanía para incidir en el diseño de la urbe es el programa 'Gasteiz Hobetuz', cuya quinta edición se encuentra ya en marcha. Precisamente, en las últimas votaciones la segunda propuesta más votada fue la construcción de un «parque de encuentro intergeneracional» con un escenario para actuaciones en Lakua, en la trasera del colegio Mendebaldea. Un proyecto que ya está en plena fase de obras y que el Consistorio espera inaugurar a finales de enero si nada se tuerce.

Operarios y máquinas llevan ya desde el pasado 27 de octubre actuando en una parcela de titularidad municipal ubicada entre las calles Pedro Salinas, Miguel Hernández y Donostia, y que se encontraba hasta ahora vallada y en desuso después de haber acogido temporalmente los barracones del colegio Toki Eder. Precisamente, fue la AMPA de esta ikastola la que presentó al programa 'Hobetuz' esta iniciativa, que salió seleccionada al segundo intento de padres y madres por incluirlo en el presupuesto municipal.

«Se trata de un espacio de gran potencial, con cinco colegios en su entorno, pero sin zonas de ocio que faciliten el encuentro intergeneracional. Con esta propuesta pretendemos transformar ese espacio hoy nocivo y peligroso para la salud, convirtiéndolo en un amplio punto de encuentro para el barrio, al aire libre, que promueva las relaciones intergeneracionales, inclusivo, multiusos», detallaba la asociación de madres y padres en su momento.

190.000 euros

La actuación que está llevando a cabo Promociones y Pavimentaciones Balgorza transformará esa parcela actualmente sin uso en una «zona abierta y accesible pensada para diferentes edades y actividades, incluyendo la posibilidad de utilizarse como aula exterior». Y es que, además de la presencia del instituto Mendebaldea y la ikastola Toki Eder, a escasos metros se encuentran también el colegio San Prudencio, el colegio de educación especial Gorbeialde y la escuela infantil Lourdes Lejarreta. La presencia de cinco centros educativos «favorece su uso diario y su función como punto de convivencia» y ofrecerá la posibilidad de «utilizarse como aula exterior».

Clases al aire libre El proyecto plantea el uso de este espacio como aula exterior para los cinco centros educativos que hay a su alrededor

La intervención del Ayuntamiento se está centrando en la mitad oeste de la parcela. El proyecto diseñado por el Consistorio incluye la mejora del pavimento y acondicionamiento general del espacio. Además, se plantea conservar el arbolado existente y plantar nuevos ejemplares para aumentar la sombra y la biodiversidad y crear dos zonas de merenderos; una se instalará bajo los árboles y otra al refugio de una pérgola cubierta.

También se instalará un pequeño escenario con bancos, concebido para actividades culturales, educativas o juego libre, se construirá arenero de gran tamaño. Asimismo se renovará la iluminación y el mobiliario urbano con bancos, papeleras, fuente y aparcabicicletas.

La intervención Aparte del escenario, se pondrán dos merenderos, se renovará la luminaria y se plantarán más árboles

El presupuesto total asciende a 189.628,50 euros y el plazo de ejecución previsto para la obra es de tres meses, más un periodo adicional de mantenimiento del arbolado durante un año. Los trabajos empezaron el 27 de octubre y la fecha prevista de finalización es el 26 de enero.

«Es una zona con una fuerte vida educativa y queremos acompañarla generando lugares de calidad, seguros y agradables para niñas, niños, jóvenes, familias y vecindario. Recuperar esta parcela y abrirla a la ciudadanía significa transformar un espacio vacío en uno vivo, útil y pensado para disfrutarlo», destaca la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal.