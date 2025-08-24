Lagrán se cita con San Bartolomé

José Manuel Navarro Domingo, 24 de agosto 2025, 18:54 Comenta Compartir

Lagrán es el segundo municipio con menos población de Álava, sólo por detrás de Añana. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apenas 170 personas hacen su día a día en este pequeño núcleo repartidas entre la propia Lagrán, Pipaón y Villaverde. Todo invitaría a pensar en aquello de que 'herri txiki, infernu handi', pero de eso nada. En este recóndito punto de la Montaña Alavesa, los vecinos han demostrado este domingo que lo único 'handi', lo único grande que tiene el pueblo, son sus fiestas. Unas que han puesto hoy el punto y final con el día más importante: la romería a la ermita de San Bartolomé.

La devoción por el santo es histórica en este municipio. Tal y como explicó la semana pasada el historiador Patxi Viana en las páginas de este diario, Lagrán llevaba celebrando esta tradición al menos desde 1760.

265 años después, el santo se volvió a encontrar con su pueblo, aunque muchos de sus vecinos decidieron dejar a un lado la celebración estrictamente religiosa (la misa) y acudir directamente al txoripan posterior. Más de un centenar de personas -el equivalente a prácticamente todo el pueblo- se citó en el merendero ubicado debajo de la ermita para, vestidos de blusas y neskas, compartir el día grande de las fiestas del municipio.

La celebración sirve, en muchos casos, para el reencuentro de los lagranejos que sólo pueden venir en fechas señaladas como Semana Santa, Navidad o verano. Así ocurre, por ejemplo, con Carmen y Paula Izquierdo, que año tras año vienen desde Madrid a pasar el verano «fresquitos en el norte», en el pueblo de la familia. «Solemos venir todos los años a la romería», apunta Carmen mientras comparte bebida y comida con el resto de la cuadrilla: Iana, Marta, Iker, Arkaitz y Álvaro, casi todos ataviados con los trajes tradicionales.

Visitantes de otros pueblos

Nerea Arcos es otra de las jóvenes que no falta a la cita cada año. «Hasta el jueves fueron unas fiestas casi en familia, porque sólo estábamos los del pueblo». «Este día está muy guay, Están en la misa, luego bajan, se pone la música y ya, cuando acaba todo, nos vamos al pueblo con la música», apunta. «Aunque el viernes y el sábado también fueron potentes: vino mucha gente de Bernedo, de Campezo, de Vitoria también vinieron coches». «Han sido unos días un poco más tristes», tercia Jon Mikel Uriarte, que sostiene en brazos a la causa de su voz cansada: una criatura de dos meses que ha hecho que pasen las fiestas «durmiendo poco, aunque no por salir», bromea. La pequeña, ya con el pañuelo festivo, posa para la familia y este periódico antes de volver la atención a la comida.

El calor de la jornada -el mercurio superó los 30 grados- y la noche previa, «muy larga» hizo que otras como Uxue Mesanza optasen por dejar en casa el traje de neska. Aunque, para seguir reivindicando las fiestas, portó una camiseta con el nombre del pueblo que ha hecho caja este verano, ya que no es la única que la lleva. Aunque no vive en Lagrán de forma permanente - «vengo en vacaciones, fines de semana y fiestas»- es una de las habituales de unas fiestas que «han mejorado mucho en los últimos años». «Hubo un tiempo que perdieron un poco por el tema de que está lejos y hay que venir con el coche, pero están trayendo grupos mejores y viene gente de otros pueblos. Este año incluso ha venido un autobús de otro pueblo», concluía ya con el txoripan en la mano.