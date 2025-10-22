El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Este es el estado que presenta el espacio, sin frondosidad, a pocas jornadas de su inauguración. Elkarrekin

El laberinto vegetal de Olárizu se inaugurará sin los setos frondosos proyectados

El espacio parece un «despojo» y está «inmaduro», critica Elkarrekin Podemos. El Gobierno local asegura que en primavera lucirá «más bonito»

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:53

Comenta

El laberinto vegetal del parque de Olárizu se podrá estrenar esta semana aunque no en todo su esplendor. El espacio construido en el gran parque ... del sur de Vitoria, que se inaugurará este viernes día 24, presenta un aspecto «inmaduro» de su vegetación, con los setos aún sin crecer lo suficiente como para que se pueda utilizar en condiciones para el juego al que está destinado. El Gobierno municipal asegura que «en primavera», cuando las plantas crezcan, «tendrá y estará en unas condiciones mucho más bonitas de las que tiene ahora».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados
  2. 2

    Mendizorroza se corona como el barrio más rico de las tres capitales vascas
  3. 3 El traspaso de las 5 haurreskolas de Vitoria al Gobierno vasco afecta a más de 80 trabajadoras
  4. 4

    Vitoria, por zonas: ¿Cuál es la renta media en mi barrio?
  5. 5

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  6. 6

    Desconocidos irrumpen en el centro Bideberria de Vitoria y se enfrentan a los menores tutelados
  7. 7 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?
  8. 8

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  9. 9

    'Caso fontanera': «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite»
  10. 10

    La Eurocámara aprueba que el carné de conducir se pueda sacar desde los 17 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El laberinto vegetal de Olárizu se inaugurará sin los setos frondosos proyectados

El laberinto vegetal de Olárizu se inaugurará sin los setos frondosos proyectados