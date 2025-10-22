El laberinto vegetal de Olárizu se inaugurará sin los setos frondosos proyectados

El laberinto vegetal del parque de Olárizu se podrá estrenar esta semana aunque no en todo su esplendor. El espacio construido en el gran parque ... del sur de Vitoria, que se inaugurará este viernes día 24, presenta un aspecto «inmaduro» de su vegetación, con los setos aún sin crecer lo suficiente como para que se pueda utilizar en condiciones para el juego al que está destinado. El Gobierno municipal asegura que «en primavera», cuando las plantas crezcan, «tendrá y estará en unas condiciones mucho más bonitas de las que tiene ahora».

Esto se debe a que desde el Consistorio se «primó» el árbol «autóctono y caduco», cuyas hojas se caen en otoño, frente a las especies que suelen utilizarse en los laberintos ornamentales en otras partes de Europa, que están hechos de ciprés, árbol de hoja perenne. Lo ha explicado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal. Según ha argumentado, se ha optado por plantas «que enraícen bien y vayan creciendo poco a poco». Cuando pase el tiempo, como todos los árboles, «crecerán y llegarán a la altura máxima» establecida de 1,70 metros, ya que por problemas de seguridad no podían ser más altas.

Ampliar Otra imagen del estado actual del emplazamiento. Elkarrekin

Ampliar Infografía que recreaba cómo iba a quedar inicialmente el espacio.

La portavoz del PNV ha respondido así a las críticas vertidas desde el grupo de Elkarrekin Podemos, que ha censurado que los setos se encuentran «sin frondosidad alguna, apenas se distingue el diseño intrincado característico de los laberintos». «El aspecto imposibilita del todo que cumpla su función de entretenimiento y desafío para los visitantes». La formación morada ha afeado al Ejecutivo las «prisas» por inaugurar la instalación y le ha emplazado a retrasarla hasta que los arbustos alcancen la maduración suficiente.

«A la vista está que la vegetación plantada necesita más tiempo para coger forma y alcanzar una altura y frondosidad mínimas. Con esa inauguración prematura se va a dar una mala imagen de nuestra ciudad», ha reprochado el concejal Óscar Fernández. Tras mostrar las infografías que presentó en su día el Ayuntamiento que recreaban cómo iba a quedar el espacio y compararlas con su estado actual, lo ha asemejado a «el meme de lo que pides por internet y lo que te llega después». Según ha recordado, el coste del proyecto, sufragado con fondos europeos, ha ascendido a 440.940,95 euros IVA incluido.

Un proyecto polémico

Un proyecto, cabe recordarlo, que suscitó una fuerte oposición vecinal, lo que llevó al Ayuntamiento a variar «sustancialmente» sus dimensiones. De esta manera se redujo en unos 1.600 metros la extensión, respecto a los 5.000 metros cuadrados proyectados inicialmente.

¿Por qué se ha decidido inaugurar ya el proyecto si presenta ese aspecto incompleto? La responsable del Gobierno local ha alegado que ya ha pasado un año desde que se hizo la intervención y «ya tenemos la obligación de eliminar ese vallado para que la gente lo vaya conociendo y disfrutando». «Lo que hemos hecho ha sido protegerlo por si había actos vandálicos, con el objetivo de que esos árboles, que ahora parecen arbustos, vayan arraigando, enraizando y tengan la suficiente fuerza para poder quitarle esa protección», ha concluido.