Las Juntas Generales de Álava modificarán su reglamento al quedarse desfasado en apenas doce años

Mucho han cambiado las cosas desde 2013. Y no solo tecnológicamente, sino también en la manera en que el ciudadano se relaciona con las administraciones. ... De ahí que el reglamento de las Juntas Generales haya quedado ligeramente desfasado y, por eso, EH Bildu impulsó ayer que se proceda a su modificación. La iniciativa para su toma en consideración contó con el apoyo de todos salvo Vox, por lo que a partir de ahora recibirá las aportaciones de cada uno de los grupos hasta aprobarse.

Se plantea en medio de la legislatura para que llegue a tiempo para el inicio de la próxima legislatura. «La normativa tiene muchas carencias y ambigüedades que deben ser actualizadas. Son cuestiones que están escritas con una gran imprecisión y que llevan a diferentes interpretaciones. Estamos a un reglamento que no se ajusta a lo que establece para la igualdad entre hombre y mujeres, por no contar con un lenguaje no sexista», planteó la abertzale Nerea Martínez Cerrillo.

A partir de aquí quedará por ver hacia dónde tira cada partido, pero Elkarrekin Araba ya mostró su preocupación por la dificultad que existe para el desarrollo de iniciativas legislativas populares, es decir, aquellas propuestas que 'brotan' de la ciudadanía. «A veces se dilata en exceso la comparecencia de personas y colectivos sobre asuntos que son importantes», explicó el portavoz morado, David Rodríguez.

«Se debe enfocar para contar con mayor agilidad y transparencia en esta Cámara para que los ciudadanos nos vean debatir sobre cuestiones que son importantes», afirmó Miguel Garnica (PP). El popular criticó que la propuesta de EH Bildu plantee eliminar como falta muy grave que los procuradores porten armas, pero los abertzales explicaron al final de la sesión que se trata de un error que tratará de subsanar durante su tramitación legislativa.