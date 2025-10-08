El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las Juntas Generales de Álava modificarán su reglamento al quedarse desfasado en apenas doce años

Todos los partidos salvo Vox apoyan la iniciativa de EH Bildu

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:16

Mucho han cambiado las cosas desde 2013. Y no solo tecnológicamente, sino también en la manera en que el ciudadano se relaciona con las administraciones. ... De ahí que el reglamento de las Juntas Generales haya quedado ligeramente desfasado y, por eso, EH Bildu impulsó ayer que se proceda a su modificación. La iniciativa para su toma en consideración contó con el apoyo de todos salvo Vox, por lo que a partir de ahora recibirá las aportaciones de cada uno de los grupos hasta aprobarse.

