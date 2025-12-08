Júndiz es la segunda terminal más demandada para implantar nuevas autopistas ferroviarias

La renovada Intermodal de Júndiz está camino de convertirse en un punto todavía más importante en España a nivel logístico. Las grandes operadoras, las autoridades ... portuarias y las empresas ferroviarias tienen claro que la terminal alavesa será estratégica a la hora de mover mercancías por su condición de puerta directa de acceso a Europa. Así se lo han trasladado al administrador de infraestructuras ferroviarias Adif que maneja hasta seis itinerarios de autopistas para trenes -a propuesta de los propios actores interesados- que tienen como punto de origen o destino la estación vitoriana.

Piden conexiones con Azuqueca de Henares (Guadalajara), Irún, Tarragona, Murcia, Huelva y Salamanca. Un registro que la convierte en la segunda más demandada por parte del sector, solo por detrás del referente que supone Madrid como eje peninsular, dentro de una red que en este momento tiene en funcionamiento tres líneas (Valencia-Madrid, Huelva-Sevilla-Córdoba y Barcelona-La Junquera-Le Perthus) y que maneja ahora mismo hasta 22 proyectos.

Estos seis itinerarios se agrupan en tres grandes ramales que permitirían el tránsito de convoyes hacia el Norte, el Este y el Sur. La única conexión pendiente sería hacia el Oeste, aunque la estación alavesa podría ser punto de paso en el futuro proyecto de unir Vigo con Barcelona.

«Nuestro objetivo es que todo el tejido industrial alavés aproveche la ventaja competitiva que supone ser la puerta de entrada al resto del continente y, además, atraer nuevos proyectos al territorio. También participaremos en el siguiente desarrollo: la autopista ferroviaria, que supondrá un salto cualitativo en sostenibilidad y eficiencia para nuestra industria», destaca la diputada de Desarrollo Económico, Saray Zárate (PNV).

Hay algunos tramos que ya se encuentran en obras, como la 'Y' vasca. Más allá de su futuro valor en la movilidad de viajeros, a nivel de mercancías conducirá hasta Irún. Y su extensión hasta atravesar la frontera gala supondrá el acceso a la Autopista Ferroviaria Atlántica, según detallaron recientemente en el Foro Transmodal de la Cámara de Comercio de Álava. Un punto clave en el mapa de la logística, pues la estación entre Júndiz y Víllodas permite el trasvase del ancho de vía ibérico al estándar de Europa.

Recorridos Irún, Azuqueca, Huelva, Tarragona, Murcia y Salamanca son los destinos que se valoran

En marcha están también las actuaciones en una parte del trazado que unirá Azuqueca con Vitoria, pasando por Madrid y con parada en las terminales de Valladolid y Burgos. Un total de 528 kilómetros electrificados que moverán al principio 18 circulaciones semanales. Un ramal que pertenece al Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte y que está considerado un proyecto estratégico para la conexión logística entre el centro y el norte de España.

Conexión con Madrid

El tramo Azuqueca-Madrid ya se encuentra en fase de adaptación para el paso de unos convoyes que son más altos que los normales, mientras que Adif ha analizado las necesidades de todo el recorrido entre la capital española y Vitoria. Un trayecto en el que tendrán que intervenir en 37 estructuras: 29 túneles, cuatro pasos superiores y otros tantos elementos menores para que los vagones que transportan los semirremolques puedan atravesarlos sin problemas de gálibo y en los que la redacción de proyectos constructivos ya se encuentra en fase de licitación.

De este 'brazo' que asciende desde Madrid hacia Vitoria dependen otras tres conexiones que han solicitado arribar a Júndiz, además de abrir la 'puerta' hacia Valencia y Algeciras y, con esta última, acercarse al Estrecho de Gibraltar. La más avanzada es la que parte desde Huelva, que ya funciona en el tramo hasta Córdoba y también entre Alcázar de San Juan y la capital de España. El tramo intermedio aún pendiente entre Andalucía y Ciudad Real se encuentra en fase de ejecución y se espera que entre en funcionamiento en enero de 2027.

Frontera Vitoria y Barcelona son los únicos puntos de acceso de trenes de mercancías hacia Francia

Todavía pendientes de desarrollo se encuentran los itinerarios que tienen que llegar hasta Murcia y Salamanca. En el caso del primero aún falta por analizar la conexión entre dicha localidad y la línea Valencia-Madrid a través de Albacete -que contempla parada en la capital española-, mientras que la popular ciudad universitaria también está pendiente de que se estudie el trazado para enlazarla a Valladolid.

El tercer ramal individualizado de autopista ferroviaria con destino Júndiz es el procedente de Tarragona. Desde la localidad catalana a Zaragoza, pasando por Tamarite (Huesca), el proyecto constructivo para adecuar la altura de seis túneles y quince pasos superiores ya está en fase de redacción. Y el análisis del trazado entre la capital aragonesa y Vitoria ha determinado que se tiene que mejorar el paso por dos túneles y la estación de Noáin, a apenas seis kilómetros de Pamplona.

La implantación de las autopistas ferroviarias es un objetivo clave del Gobierno central para potenciar el transporte intermodal y, principalmente, sacar las mercancías de las carreteras eliminando camiones del tráfico. Además, también se aprovechan mejor los trazados del ferrocarril, pues se utilizan los horarios con menos movimiento de trenes -es decir, principalmente por las noches- para que los convoyes de carga se desplacen.