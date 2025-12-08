Vitoria se erige como uno de los siete grandes nodos logísticos de España

La red de nodos logísticos estratégicos de Adif está compuesta por siete terminales y, entre ellas, Júndiz tiene un peso fundamental por ser el punto ... de conexión con el Corredor Atlántico de la Red Europea de Transporte. Se trata, además, de la primera con ancho de vía estándar, lo que permite su enlace directo con la red ferroviaria de mercancías continental. Su importancia viene marcada por su situación geográfica en un cruce natural de los grandes ejes de transporte por carretera, la posibilidad de ofrecer intermodalidad real entre camiones y trenes y una terminal de autopista ferroviaria, además de la presencia en las inmediaciones de Foronda -que es el cuarto aeropuerto de carga del país- y la cercanía del puerto marítimo de Bilbao, el más importante de la zona norte. Y, además, en un espacio de concentración de grandes operadores logísticos.

Madrid (Vicálvaro), Barcelona (La Llagosta, Can Tunis y la zona de actividades logísticas del Puerto de Barcelona en el Prat), Valencia (Fuente de San Luis), Zaragoza (PlaZa), Sevilla (Majarabique) y Valladolid componen junto a Vitoria esta red de nodos de referencia en el movimiento de carga. Fueron seleccionados en función a criterios como su ubicación dentro de la Red Básica TEN-T (corredores Atlántico y Mediterráneo) y los trazados prioritarios de mercancías; la proximidad a centros de carga, producción y consumo; su relación con los puertos; su conexión a la red de autovías; o el volumen de unidades de transporte intermodal gestionadas.

Precisamente, ahora está pendiente el concurso para hacerse con el control de la infraestructura alavesa. La Diputación se ha marcado como objetivo ser la gestora de la Intermodal de Júndiz y lleva semanas trabajando de cara a estar preparada para el momento en el que Adif publique los pliegos. Un proyecto en el que irá de la mano de agentes locales, como la Cámara de Comercio, dentro de un proceso en el que, como adelantó EL CORREO, tendrá competencia al menos otras dos operadoras, como la francesa VIIA.

«Álava es un nodo logístico de referencia en Europa y, por ello, Júndiz ha sido designado como uno de los siete nodos estratégicos ferroviarios. Llevamos años apostando por la logística como factor de competitividad y vamos a concurrir a la licitación de la intermodal con un proyecto ambicioso», remarca Saray Zárate, diputada de Desarrollo Económico.