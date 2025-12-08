El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Zona de carga y descarga del trenes en Júndiz. Igor Aizpuru

Vitoria se erige como uno de los siete grandes nodos logísticos de España

La terminal alavesa conecta España con el Corredor Atlántico de la Red Europea de Transporte

Borja Mallo

Borja Mallo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 02:46

Comenta

La red de nodos logísticos estratégicos de Adif está compuesta por siete terminales y, entre ellas, Júndiz tiene un peso fundamental por ser el punto ... de conexión con el Corredor Atlántico de la Red Europea de Transporte. Se trata, además, de la primera con ancho de vía estándar, lo que permite su enlace directo con la red ferroviaria de mercancías continental. Su importancia viene marcada por su situación geográfica en un cruce natural de los grandes ejes de transporte por carretera, la posibilidad de ofrecer intermodalidad real entre camiones y trenes y una terminal de autopista ferroviaria, además de la presencia en las inmediaciones de Foronda -que es el cuarto aeropuerto de carga del país- y la cercanía del puerto marítimo de Bilbao, el más importante de la zona norte. Y, además, en un espacio de concentración de grandes operadores logísticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un terremoto de 4,5 de magnitud y epicentro en Iruña de Oca sacude el corazón de Álava
  2. 2

    Un terremoto de 4,5 de magnitud y epicentro en Iruña de Oca sacude el corazón de Álava
  3. 3

    David Udakiola: «El absentismo nos excede, necesitamos la ayuda de la Administración»
  4. 4

    David Udakiola: «El absentismo nos excede, necesitamos la ayuda de la Administración»
  5. 5

    Jon blinda a sus cerdos de la peste: «Desinfecto todo y no entra nadie»
  6. 6

    En las moradas de los multirreincidentes de Vitoria
  7. 7

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  8. 8

    Un terremoto de 4,5 de magnitud y epicentro en Iruña de Oca sacude el corazón de Álava
  9. 9 Identifican en Vitoria un centenar de coches en una nueva quedada de carreras ilegales
  10. 10

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria se erige como uno de los siete grandes nodos logísticos de España

Vitoria se erige como uno de los siete grandes nodos logísticos de España