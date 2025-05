Juegos para combatir el mal tiempo en Vitoria

200 juegos y 35 mesas llenas de gente dispuesta a conocer nuevos pasatiempos para jornadas de mal tiempo como la de hoy. Ese es el ... panorama que se ha dejado ver este sábado en el Palacio Europa de Vitoria durante la primera edición de 'Gasteiz Jokoan', el certamen especializado en juegos de mesa. Decenas de niños y mayores han acudido a echar un divertido rato en la jornada organizada por la asociación Board Game Gasteiz.

La sala Estíbaliz fue la encargada de acoger esta novedosa feria. Nicola Pazzone, vocal de la asociación organizadora de 'Gasteiz Jokoan', y en conversación con este periódico, ha mostrado su sorpresa por la afluencia desde primera hora. «Me esperaba que se llenase la sala, pero no que llegase la gente tan temprano», apuntaba.

Las familias, protagonistas en la feria, también han llamado la atención de Pazzone. «Han venido más niños de lo que me esperaba, pero está muy bien, porque así les vamos introduciendo en el mundo de los juegos», ha indicado. Entre esos 'principiantes' en el sector, Leixuri Larrucea, que con sus diez años ya es una fan incondicional de los juegos de mesa, que son «muy divertidos». Este sábado tocaba aprender a jugar al 'Iguazú', inspirado en las cataratas fronterizas entre Argentina, Brasil y Paraguay. Su madre Regina trataba, con el manual de instrucciones, de entender el juego y explicarlo. «Consiste en colocar unas gemas y unas gotas de agua. También hay un tablero con varias partes y cartas. Estamos todavía aprendiendo, pero no es una partida colaborativa. Aquí competimos; tenemos que conseguir todas las gemas que podamos».

En casa este tipo de pasatiempos son más que habituales. De hecho, el año pasado en un certamen parecido conocieron el 'Virus', de otra editorial, y decidieron comprarlo después. «Si nos gusta, haremos lo mismo», vaticinaba la madre mientras su otro hijo, el pequeño Manex, de siete años, ordenaba las gemas.

En la mesa de al lado, Koldo, de 40 años, lleva ya una hora con su hijo Erik, de seis. Vieron en los medios el certamen y «nos ha flipado la cantidad de juegos que hay», relata el padre. En su caso, «nos han recomendado el King of Tokyo, en el que somos bestias japonesas que tenemos que pelearnos por el control de la ciudad». La pausa por las preguntas ha hecho que Erik se concentre en su estrategia. Y entre eso y la timidez, sólo asiente con la cabeza cuando se le pregunta si le está gustando la partida.

Antes del vermú

Los mayores también tienen espacio para jugar. Así ocurre con un grupo de veinteañeros encabezados por Jorge Ordoyo, que admite sin escrúpulos que vienen «porque hace un día de mierda y así aprovechamos». «Luego a por el vermú», añade. «Es que de toda la vida asociamos los juegos de mesa a gente joven, a niños. Pero es que luego, cuando te metes en el mundillo, ves que hay algunos con una complejidad abrumadora», agregaba Pazzone.

Ordoyo viene junto a Lidia Maeso y Laura Merino. Maeso explica que son compañeros de trabajo de uno de los miembros de la asociación y han venido también «a apoyar y a pasar un buen rato». Aunque este sábado van a probar alguno nuevo, la cuadrilla es más de los juegos de mesa tradicionales. «A mí me gusta el parchís», señala Royo. «Yo he jugado dos veces en mi vida», tercia Merino. A Isaías Periañez, que a sus 71 años se presentó con su nieto Raúl, le pasa algo parecido. «No me gustan demasiado, pero cuando vienen mis nietos procuro echar el rato con ellos».