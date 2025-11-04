El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juego infantiles, elementos deportivos y merenderos para renovar el Parque de San Martín

El Ayuntamiento de Vitoria pretende modernizar todo el espacio, potenciándolo como zona de estancia multigeneracional

I. M.

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:31

El Ayuntamiento de Vitoria acometerá próximamente la renovación integral del área de juegos del parque de San Martín. El primer paso, que se llevará a cabo esta semana, es el desmontaje de uno de los juegos existentes, actualmente en mal estado, que ya fue balizado a finales de la pasada semana por motivos de seguridad.

El parque cuenta actualmente con dos zonas de juego: una de ellas con el elemento que será desmontado y otra con un juego de escalada, columpios y balancines, de los cuales se recuperarán algunos para su reutilización en el nuevo diseño.

El futuro proyecto plantea reordenar y modernizar todo el espacio, potenciándolo como zona de estancia multigeneracional, con áreas diferenciadas de juego infantil, elementos deportivos y una nueva zona con merenderos y espacios de descanso.

«El Parque de San Martín es uno de los grandes espacios verdes de la ciudad y queremos que sus áreas de juego estén en perfectas condiciones», señala la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.

