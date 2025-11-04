Juego infantiles, elementos deportivos y merenderos para renovar el Parque de San Martín El Ayuntamiento de Vitoria pretende modernizar todo el espacio, potenciándolo como zona de estancia multigeneracional

El Ayuntamiento de Vitoria acometerá próximamente la renovación integral del área de juegos del parque de San Martín. El primer paso, que se llevará a cabo esta semana, es el desmontaje de uno de los juegos existentes, actualmente en mal estado, que ya fue balizado a finales de la pasada semana por motivos de seguridad.

El parque cuenta actualmente con dos zonas de juego: una de ellas con el elemento que será desmontado y otra con un juego de escalada, columpios y balancines, de los cuales se recuperarán algunos para su reutilización en el nuevo diseño.

El futuro proyecto plantea reordenar y modernizar todo el espacio, potenciándolo como zona de estancia multigeneracional, con áreas diferenciadas de juego infantil, elementos deportivos y una nueva zona con merenderos y espacios de descanso.

«El Parque de San Martín es uno de los grandes espacios verdes de la ciudad y queremos que sus áreas de juego estén en perfectas condiciones», señala la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.