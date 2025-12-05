Juanjo Mena recibe el Premio Olaguíbel por su «excelencia profesional» «La arquitectura y la música sinfónica buscan la belleza», ha señalado el director de orquesta en el acto de entrega en el COAVN de Vitoria

Ramón Albertus Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

Una trayectoria intachable y al más alto nivel que ascocia su nombre para siempre al de uno de los grandes directores de orquesta. Juanjo Mena ha recibido el premio Olaguíbel 2025 que concede el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) como «ejemplo de excelencia en el desempeño de su profesión, convirtiéndose en embajador de Álava en los auditorios más prestigiosos del mundo». El acto de entrega se ha producido en la delegación de Álava y Mena se ha mostrado agradecido por este galardón.

«La arquitectura y la música sinfónica buscan las mismas cosas: la belleza, sorprender a la gente, hacerla reaccionar, tocar la fibra para que seamos mejores personas. Músicos y arquitectos buscamos lo mismo», ha señalado al recibirlo de manos del presidente del COAVN Álava, Pablo Ortiz de Zárate, en compañía de profesionales de la arquitectura y de la música. El acto ha reunido a amistades y conocidos del músico que ha dirigido las más prestigiosas formaciones de medio mundo. Además, ha contado con la emotiva actuación del ochote Txanbela, formado por Bautista Agirre, Eduardo Zubikoa, Xabier Barriola, Fernando Idiakez, Pablo Azpeitia, Miguel Ángel Segarra, Inaxio Olaizola y Luis Arratibel, dirigidos por Josean Vega. Esta agrupación se creó en 2018, a iniciativa de Juanjo Mena cuando dirigía el Cincinnati May Festival Chorus, para dar a conocer allí la tradición coral y el amplio repertorio de canciones vascas.

Juanjo Mena se une a la lista de galardonados con el Premio Olaguíbel que inició Micaela Portilla, a título póstumo, hasta llegar el año pasado al diseñador Modesto Lomba. Antes lo habían recibido el gestor cultural Gorka Basterretxea, el dibujante Iñaki Cerrajería, el ilustrador Javier Mariscal o el escritor Ken Follet, entre otros.

Ortiz de Zárate ha recordado la extensa trayectoria y ha puesto de relieve las similitudes entre la arquitectura y la música. «Un director de orquesta es como un director de obra que tiene que generar un sistema de expresión que permita transmitir lo que la obra lleva dentro para que quien la ejecute sea capaz de hacerlo como se ha pensado».

Temas

Arquitectura

Álava