Los futuros productores han posado juntos sobre fardos de paja. Igor Martín

18 jóvenes se incorporan al primer sector en Álava

La Diputación Foral ha destinado 870.000 euros en ayudas a agricultores y ganaderos, un 12,4% más que el año pasado

Ania Ibañez

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:36

El programa 'Biharkoak' de la Diputación ha celebrado este viernes la incorporación de 18 jóvenes al primer sector del territorio. Con esta iniciativa, que ha ... ayudado a que 170 personas se incorporen al sector en los últimos diez años, se acompaña a estos nuevos productores con asesoramiento y unas ayudas económicas que este año han ascendido a 870.000 euros, 96.000 más que en 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

