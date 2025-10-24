18 jóvenes se incorporan al primer sector en Álava

El programa 'Biharkoak' de la Diputación ha celebrado este viernes la incorporación de 18 jóvenes al primer sector del territorio. Con esta iniciativa, que ha ... ayudado a que 170 personas se incorporen al sector en los últimos diez años, se acompaña a estos nuevos productores con asesoramiento y unas ayudas económicas que este año han ascendido a 870.000 euros, 96.000 más que en 2024.

Entre ellos se encuentra David López de Pariza, un joven alavés que tiene un proyecto de agricultura en Navarrete y que ha explicado que su conexión con esta profesión viene «desde que nací», puesto que su familia es labradora. Estudió una ingeniería y trabajó fuera del campo unos años, lo que le ayudó a «valorar lo que tienes en casa». La decisión de dedicarse al primer sector «no fue fácil», porque «las campañas dentro de la agricultura son bastante complicadas». A pesar de todo ha elegido el campo por sus «valores» entre los que ha destacado «el respeto y la educación sobre el medioamiente».

El joven ha recalcado que espera «que la agricultura siga siendo viable» para que los que «vienen detrás» tengan la oportunidad de «seguir apostando por el entorno donde vivimos». En el caso de Gloria Olabarria, que está a cargo de una explotación ganadera de vacas limusina y terreñas en Kuartango, lo más importante del primer sector es «la posibilidad de conciliación» con el cuidado de sus hijos, además de enseñarles «unos valores y un estilo de vida conectado con el medio rural».

La ganadera ha animado a la gente joven a «apostar por el primer sector», recalcando que «se puede hacer con ganas y convicción». Algo que también ha transmitido la voz de la experiencia de Alfredo Contreras, antiguo presidente de Garlan. «Son tiempos difíciles», ha expresado el agricultor a punto de jubilarse, «pero siempre lo han sido». «Tenemos que producir todos los días alimentos para esta sociedad y eso no es sencillo». Sin embargo, «hay futuro para el agro, más con iniciativas como esta».

«El primer sector sigue potente»

El diputado general también ha incidido que el primer sector «no está en un momento fácil», señalando a la situación con la remolacha o «el año especialmente complicado para Rioja Alavesa», que ha sufrido por las granizadas y el hongo mildiu. Aun así Ramiro González ha recalcado que «seguimos siendo un territorio agrícola» que, pese a tener menos personas trabajando en los arados, tiene «tanta producción como antes». El máximo responsable del Ejecutivo foral ha agradecido a los jóvenes su esfuerzo, que «demuestra que el primer sector sigue siendo potente» y ha defendido la necesidad de un relevo generacional para que haya productores que «cuiden y mantengan nuestro territorio».

González ha aconsejado a los jóvenes que se ayuden de la tecnología para «producir más con menos esfuerzo», porque el objetivo es que el sector «sea competitivo, productivo y rentable por sí mismo». Es decir, «sin contar con las ayudas públicas». Aun así ha recalcado que la Diputación «seguirá dándolas» y que están «volcados en ayudar» a las personas que se incorporen a este sector.