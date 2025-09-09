28 jóvenes alaveses aspiran a una plaza en la Guardia Civil

28 alaveses -19 hombres y 9 mujeres- completaron el sábado el examen de acceso a la Guardia Civil. Todos lo hicieron en la Universidad ... de La Rioja (UR), en Logroño, junto a otros 879 aspirantes. Para esta convocatoria, desarrollada a nivel nacional en veinte sedes, se presentaron 27.614 personas. Hay 3.118 plazas en juego.

Aparte de estos 28 alaveses también hubo otros opositores vascos en Logroño. Un total de medio centenar de vizcaínos también completó la prueba. Asimismo otras 38 personas procedentes de Gipuzkoa realizaron el examen.

Esta convocatotira está reservada a personas con «una edad de entre 18 y 40 años, nacionalidad español, sin antecedentes penales y que cuenten –como mínimo– con el título de Educación Secundaria»

Ampliar Aspirantes durante una de las pruebas. La Rioja

El 32,36% del total de demandantes a esta convocatoria a nivel nacional son «mujeres». Como es habitual en este tipo de procesos de selección, todos afrontaron una serie de pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos.

Uno de cada tres opositores a esta OPE posee titulación universitaria, 980 cuentan con un máster y 15 con doctorado. La edad media de los presentados en esta ocasión es de «27 años».