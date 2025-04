Jon Plágaro, el guitarrista vitoriano que opta a los Goya de la música por su 'Sinfonía'

Ramón Albertus Martes, 8 de abril 2025, 00:16 Comenta Compartir

La última apuesta discográfica de Jon Plágaro (Vitoria, 1991) era única, libre y arriesgada. Quería grabar un álbum solo con guitarras. Algo que tanto por su textura orquestal como por su desarrollo se asemejara a una sinfonía. Compuesto por cuatro movimientos, el disco partía de la idea de «crear todas las guitarras que quisiera sonando al mismo tiempo», algo que permiten las técnicas de grabación actuales.

Ese trabajo, publicado el año pasado bajo el título 'Sinfonía', mezcla elementos barrocos, rock progresivo y folk, y ha valido al guitarrista y compositor una nominación en la categoría de Álbum de Música Alternativa en los Premios de la Academia de la Música de España, considerados los Goya del sector.

El innovador proyecto de Plágaro compite con nombres de peso como La Plazuela ('La Caleta'), Ángeles Toledano ('Sangre Sucia'), Muerdo ('Sinvergüenza') y Agora ('La llave de Ágora'), lo que supone un salto importante en su reconocimiento dentro de la escena. Basta con recordar que el grupo granadino La Plazuela fue uno de los grandes vencedores de la pasada edición, con cuatro galardones, junto a Arde Bogotá.

De hecho, tanto el grupo andaluz como Ángeles Toledano contaban con el respaldo de una multinacional como sello discográfico, lo que contrasta con el proyecto de Plágaro, que fue autoeditado. «Es alucinante estar nominado en estos premios, en los que incluso en otras categorías hay artistas tan grandes como Michel Camilo, Tomatito o Vicente Amigo», reconoce Plágaro. Considera esta candidatura fruto de muchos años de trabajo y confía en que suponga un impulso para su carrera.

La nominación del músico vitoriano, conocido también por el proyecto Plágaros junto a su hermano Aritz –con quien publicó 'A Day, A Family & The Night' (2020)– llega en un momento en el que compagina diferentes iniciativas. Recientemente acudió a los World Entertainment Awards y realizó una minigira por Miami y Las Vegas junto a la guitarrista navarra Yhael May, nominada por 'Niebla' a Mejor Álbum de Música Clásica. Entre sus paradas figuraba la feria The NAMM Show, en Anaheim (California).

Versatilidad

Además, Plágaro forma parte de la banda de heavy metal Patxa y colabora en 'Swingueando', un proyecto de gipsy jazz que lleva actuaciones en vivo a la comarca burgalesa de las Merindades.

En esta edición de los premios se han registrado 223 candidaturas en 43 categorías, con una nómina que incluye a nombres consolidados como Amaral y Alejandro Sanz, y a artistas emergentes como Dani Fernández, Amaia o Carolina Durante, entre los más escuchados del pop nacional. El álbum 'Sinfonía' ha sido llevado al directo en contadas ocasiones debido a la complejidad de su producción, aunque Plágaro se muestra dispuesto a adaptar su presentación a diferentes formatos.

Sole Giménez, presidenta de la Academia, ha subrayado que la gala, que se celebrará en junio en Madrid, busca reflejar la «pluralidad, diversidad, riqueza y vitalidad» de la industria musical. A la convocatoria se han presentado más de 4.900 propuestas en categorías que abarcan desde la mejor música en vivo (incluyendo mejor concierto y mejor gira) hasta apartados técnicos como diseño de álbum, producción o ingeniería de sonido.