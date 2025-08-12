Los jardineros de Enviser piden a Etxebarria una reunión para desbloquear el conflicto

«Siéntese con nosotras». Esa es la reclamación que ponen ahora quince jardineros de Vitoria sobre la mesa Maider Etxebarria tras cuatro meses de huelga. ... En un texto difundido por el sindicato ESK, la plantilla pide a la alcaldesa que abandone su «ego y prepotencia» y acceda a mantener una reunión con ellos.

En el escrito difundido por el sindicato, estos empleados de Enviser aseguran que la empresa les ha «ninguneado» y que sólo ha presentado ofertas que tildan de «ridículas», «irrisorias» y «miserables». Los trabajadores rechazan la etiqueta de su paro como «huelga política» y atribuyen a Etxebarria «una autentica dejadez de sus deberes y obligaciones como alcaldesa» por no atajar el conflicto laboral. Al Ayuntamiento también le afean el incremento del presupuesto para el contrato de basuras porque «cuando somos las trabajadoras de las subcontratas quienes exigimos un convenio propio y unas condiciones dignas de trabajo se nos deniegan por decisiones políticas»

La plantilla, asimismo, ha vuelto a poner en el punto de mira los servicios mínimos, que ha calificado de «abusivos y totalmente abiertos al criterio de la empresa». Sobre Enviser dicen, además, que la firma «ha denunciado a once trabajadores por lo penal» y «se está negando a recoger las bajas y a pagarlas», algo que consideran «una violación de nuestros derechos fundamentales».