A finales de julio los sindicatos presentaron 2.600 firmas en apoyo de su huelga Jesús Andrade

Los jardineros de Enviser piden a Etxebarria una reunión para desbloquear el conflicto

Un escrito firmado por 15 trabajadores vuelve a cargar contra los servicios mínimos y reclama a la alcaldesa que abandone su «ego y prepotencia»

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Martes, 12 de agosto 2025, 20:04

«Siéntese con nosotras». Esa es la reclamación que ponen ahora quince jardineros de Vitoria sobre la mesa Maider Etxebarria tras cuatro meses de huelga. ... En un texto difundido por el sindicato ESK, la plantilla pide a la alcaldesa que abandone su «ego y prepotencia» y acceda a mantener una reunión con ellos.

